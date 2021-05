Krista Kiuru: Sosialidemokraatit kannattavat maakuntaveroa

Kuntaministeri Sirpa Paateron mukaan keskusta on ollut hallituksessa linjaamassa, että maakuntaveroa viedään eteenpäin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan sosialidemokraatit ovat maakuntaveron ja sen valmistelun aloittamisen kannalla.

– Sosialidemokraatit kannattavat maakuntaveroa ja sen käyttöönoton valmistelun aloittamista tällä vaalikaudella sen varmistamiseksi, että vero tulisi käyttöön vuonna 2026, Krista Kiuru ilmoittaa Verkkouutisille sähköpostitse.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajan, opetusministeri Jussi Saramon mukaan hallitus on päättänyt, että maakuntavero tulee osana sote-uudistusta tai muutoin Saramon mukaan ei tule sotea.

Keskustan varapuheenjohtaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi puolestaan sanoi Verkkouutisille, ettei hallitus ole tehnyt päätöstä, että maakuntavero tulisi.

Lohi kertoi muuttaneensa oman kantansa parlamentaarisen maakuntaverokomitean työn jälkeen ja kallistuneensa ”sille kannalle, ettei maakuntaveroa kannata Suomeen kovin herkästi tuoda”. Lohi uskoo, että keskustalaisten ajatukset maakuntaveron suhteen ovat komitean selvityksen jälkeen ”kohtuullisen yhtenäisiä”.

Hallitus on päättänyt maakuntaveron käyttöönotosta

Kuntaministeri Sirpa Paateron (sd.) mukaan hallitus on päättänyt, että maakuntavero tulee käyttöön.

– Kyllä, sellainen yhtenäinen tahto on ollut, kun tätä sote-uudistusta ja lakipakettia on tehty, että tähän valmistellaan se (maakuntavero). Mutta ymmärrettävästi se ei mahtunut tähän samaan lakipakettiin, Sirpa Paatero sanoo Verkkouutisille.

Paatero kertoo, että silloin kun sote-lainsäädäntöä valmisteltiin eduskunnalle, pöytäkirjaan kirjattiin merkintä maakuntaverotuksesta.

– Pitää vain tarkastella malli, aikataulu ja muut, millä se saadaan etenemään, Paatero sanoo.

Linjaus on tehty siinä vaiheessa, kun hallitus teki lausuntokierroksen jälkeen korjauksia lakiesitykseen ennen sen antamista eduskunnalle. Parlamentaarisen maakuntaverokomitean työ valmistui vasta sen jälkeen, tämän vuoden maaliskuussa.

– Parlamentaarisen työn lopputulos oli hyvin riitainen. Siellähän oli eriäviä mielipiteitä aika paljon ja eri suuntiin. Kyllä meillä yhtenäinen tahto on ollut hallituksen sisällä viedä sitä eteenpäin syksyllä, ennen kuin sote-lait on vahvistettu, Paatero sanoo.

Hän ei halua ottaa kantaa siihen, onko hallituksen sisällä edelleen yhtenäinen tahto viedä maakuntaveroa eteenpäin. Hän toteaa, että pöytäkirjamerkintää verotuksen valmistelusta olivat tekemässä kaikki viisi hallituspuoluetta.

Maakuntaveroa ei ole helppo rakentaa

Paatero ei tiedä, onko Markus Lohen ulostulossa kyse Lohen ajattelusta.

– Keskusta on kuitenkin, niin kuin kaikki muutkin puolueet siinä samassa sote-ministeriryhmässä ollut tätä yhtenäistä kirjausta kirjoittamassa, mutta kaikki me ymmärrämme, että siinä on järjestelmällisesti ongelmia eikä se ole mikään helppo asia tehdä. Mutta joka tapauksessa yhteinen tahtotila on kyllä ollut, Paatero sanoo.

Paatero ei osaa sanoa, miten maakuntaveron valmistelu etenee, sillä maakuntavero valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) vastuulla valtiovarainministeriössä.

Vanhanen sanoi Vero2021-tapahtumassa parlamentaarisen komitean työn jälkeen, että maakuntaveron suhteen pitää ottaa aikalisä.

– Parlamentaarisessa työryhmässä tuli kaikille ymmärrys, että sitä ei ole helppo rakentaa, mutta ettei sitä lähdettäisi tekemään, sellaista linjausta ei ole tehty, Paatero toteaa.

Sote-uudistukseen liittyvät lait ovat eduskunnassa parhaillaan valiokuntien käsiteltävänä.

– Sote-lait valmistuvat varmaankin heti tästä alkukesästä, jonka jälkeen siirrytään seuraaviin vaiheisiin, Paatero sanoo.