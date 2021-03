Krista Kiuru muutti antamaansa tietoa Suomen rokotevarastosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeri puhui ensin viidestä vuorokaudesta ja myöhemmin kymmenestä vuorokaudesta.

THL:n rokoterekisterin mukaan Suomeen on saapunut 745 000 koronarokoteannosta. Niiden lisäksi päättyneellä viikolla maahan odotettiin 160 000 annosta, eli Suomeen lienee nyt tullut kaikkiaan 905 000 annosta.

THL:n sunnuntaisten lukujen mukaan Suomessa on annettu yhteensä 682 945 ensimmäistä ja toista rokoteannosta. Käyttämättä on 62 055 annosta. Jos Suomeen viikolla ilmeisesti tullut erä lasketaan mukaan, on käyttämättä 222 055 annosta.

Kansanedustaja Antero Laukkanen (kd.) kysyi liian hitaasta rokottamisesta viikolla eduskunnassa kahdesti peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd.).

Maanantaina 8.3.2021 Krista Kiuru vastasi eduskunnan täysistunnossa asiaan näin:

– Lähtökohdaksi otettiin näiden rokotteiden osalta se, että kun rokote-erä tulee maahan, se pitää siinä seuraavan viikon aikana – siis viidessä päivässä – saada tuolla kentällä kulumaan, ministeri Kiuru sanoi.

Torstaina 11.3.2021 Krista Kiuru eduskunnan kyselytunnilla vastasi samaan asiaan näin:

– Miksi sitten varastossa on näitä rokotteita. Me peräsimme tätä samaa kysymystä, koska asia nousi tällä viikolla ilmi, ja tässä näkökulmassa meillä noin kymmenessä päivässä tuo rokote, joka maahan tulee, laitetaan, ja siellä on odottamassa rokotteita toista erää varten, Krista Kiuru sanoi.

Ministerin torstaivastauksen mukaan siis koronarokotteen antamiselle tulee Suomessa noin kymmenen vuorokauden viive maahantulosta, ja rokotteita jää toista erää varten.

Maanantaina ministeri puhui viiden vuorokauden viiveestä. Torstaina hän puhui noin kymmenen päivän viiveestä.

