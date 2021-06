”Krista Kiuru, meidän on juteltava”

Ravintolat vaativat lievennyksiä koronarajoituksiin.

Ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät ovat lähettäneet avoimen kirjeen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.). He vaativat, että ravintoloita koskevia koronarajoituksia kevennetään.

– Rakas Krista Kiuru. Meidän on taas juteltava.

Kirjeen ensimmäinen allekirjoittaja on NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström ja toinen saman yhtiön pääluottamusmies Tapio Ojanen. Noho Partners on suomalainen pörssiyhtiö ja se omistaa Pohjoismaissa noin 250 ravintolaa ja yökerhoa. Alkuperäisessä kirjeessä on 19 muuta allekirjoittajaa, ja Facebookissa tukijoita ilmaantuu koko ajan lisää. He muistuttavat, että hallituksen lupausten mukaan rajoituksista luovutaan heti, kun ne eivät enää ole välttämättömiä.

– Näin ei ole tehty.

Vikström arvelee, että ravintolarajoitusten vähentäminen voisi jopa vähentää tartuntoja.

– Mitä jos ravintola ei olekaan ongelma vaan ratkaisu? Mitä jos tilanne onkin se, että valvotuissa tiloissa syöminen ja juominen olisikin parempi idea kuin puistoissa juhliminen?

Vikström ehdottaa, että viidessä tiukimmin rajoitetussa maakunnassa sallittaisiin anniskelu kello 22:een saakka, ja ravintolat suljettaisiin tuntia myöhemmin.

– Voitaisiin heti kutsua takaisin töihin 10 000 työntekijää. Kesä olisi monille perheille erilainen, kun isä tai äiti voisi palata pitkän tauon jälkeen töihin. Perheiden kärsimys loppuisi.