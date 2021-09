Krista Kiuru huhtikuussa koronapassista: Eikö se ole yhteiskunnan sulkemisväline?

Kevään A-Talkissa passia vielä vastustanut ministeri sanoi sen sulkevan suurimman osan ihmisistä pois.

Eduskunta väitteli tänään hallituksen eduskunnalle tuomasta koronapassiesityksestä. Esitys on opposition kokoomuksen mukaan sama kuin mitä puolue esitti huhtikuussa 2021.

Ylen A-Talkissa 8. huhtikuuta 2021 perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ja kokoomusjohtaja Petteri Orpo puhuivat exit-strategian yhteydessä myös koronapassista, jota kokoomus oli juuri esittänyt.

Orpon mukaan (07:00) se ”mahdollistaisi sen että voitaisiin lähteä kirjastoon, ravintolaan, teatteriin”.

Krista Kiuru vastasi toteamalla, että oppositiolta aina löytyy jotain kritisoitavaa ja toivoi exit-strategialle kansallista yksimielisyyttä. Koronapassiin hän ei ensin ottanut kantaa lainkaan.

Passiin palattiin kohdassa 31:00. Krista Kiuru sanoi rokotetodistuksen valmisteluun lähdetyn jo pari kuukautta sitten eli helmikuussa 2021 ja sen tulevan käyttöön toukokuussa. Juontaja siirsi kuitenkin keskustelun siihen, pitäisikö todistusta käyttää sisäänpääsyjen kontrolliin.

Petteri Orpo totesi, että perustuslaki ei sano rokotepassin käytön olevan perustuslain vastaista, vaan kyse on ”perinteisestä klassisesta sosialistisesta tulkinnasta, jossa mieluummin kaikilla on kurjaa kuin että puolella porukasta voisi mennä paremmin”.

– Onko se sitten oikein, ettei kukaan pääse teatteriin. …Minusta se on syrjivää, Petteri Orpo sanoi (34:35).

– Se (koronapassi) pitää ottaa käyttöön. Meillä on väline, jolla ihmiset pääsevät liikkeelle, Orpo vetosi.

Krista Kiuru totesi vastauksessaan (36:20), että on hankaluuksia määritellä mitä koronapassi käytännössä tarkoittaisi.

– Ensinnäkin, pitää erottaa se, että jos yhteiskuntaa halutaan ryhtyä avaamaan, niin minä itse kannatan sitä logiikkaa että avataan mahdollisimman nopeasti, turvallisesti, mielellään kaikille. Ei niin, että vain joillekin, vaikka sillä passilla, Krista Kiuru sanoi.

– Vaan pyritään lähtemään siitä, että päästäisiin oikeasti avaamaan ja mahdollisimman nopeasti ja saataisiin tulosta aikaan. Minä uskon, että kirjastoon haluavat mennä muutkin kuin ne, jotka ovat jo saaneet rokotteen. Ihmiset eivät ole itse voineet valita, onko rokote jo vai ei. Eli olisi kurjaa, kun vain jotkut pääsisivät.

Petteri Orpo yritti kysyä väliin ”tarkoittaako se sitä ettei kukaan…”. Krista Kiuru kuitenkin jatkoi.

– Samaan aikaan me… Haluan nyt tämän sanoa. Emme tarkoita myöskään sitä, että ikäihmiset jotka ovat saaneet aika nopeasti tämän rokotteen eli pääsevät liikkeelle heille nimenomaan – me varmasti kaikki haluaisimme että he pääsisivät lopulta liikkeelle – niin se on tärkeätä. Mutta sitten tullaan siihen, että meillähän lapset ja nuoret eivät pääse lainkaan liikkeelle tällä logiikalla, koska he eivät tule saamaan rokotetta pitkään aikaan, ministeri Kiuru totesi.

– Mutta haluan vain nyt, kun juontaja kysyi että onko siinä ongelmia, niin yhdenvertaisuuden näkökulmasta tämä ei ole helppo juttu, Kiuru jatkoi ja kertoi selvityksistä.

Petteri Orpo toisti, että kyse on tulkinnasta. Hänen mukaansa ”missä tahto, siellä tie”.

– Jos meillä kerran on työväline millä me voidaan Suomea avata ja saada ihmiset liikkeelle, yritykset pyörimään, niin miksei sitä käytetä? …Me toivomme, että hallitus hakee sen tien…, Petteri Orpo sanoi.

– Mutta eikö se ole yhteiskunnan sulkemisväline, kun suurin osa suljetaan pois, Krista Kiuru totesi ohjelma-ajan loppuessa.