Krista Kiuru HS:lle: Valittava säästöt tai valinnanvapaus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan mukaan hallitus joutuu valitsemaan soten säästöjen ja valinnanvapauden väliltä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla on vetovastuu sote-uudistuksen käsittelystä eduskunnassa. Helsingin Sanomien mukaan valiokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) väitetään hidastavan tietoisesti sote-paketin käsittelyä. Kiuru kiistää syytökset ja sanoo kritiikin olevan ”käsittämätöntä”.

Kiurun mukaan hallituspuolueet pyrkivät nyt kaatamaan oman epäonnistumisensa sote-uudistuksen valmistelussa opposition viivyttelyn syyksi.

– Tämä on kokonaisuus, jossa on yhdeksän eri esitystä ja 3 850 sivua lakitekstiä. Keskeiset osat, siis valinnanvapaus, muut maakunnan tehtävät ja valvonta, saatiin hallitukselta maaliskuussa. Käytännössä pääsiäisen jälkeen pääsimme kunnolla tekemään tätä uudistusta. Tämä valmistelu on ollut monella tapaa poikkeuksellista, hän sanoo HS:lle.

Sen Kiuru tunnistaa, että valiokunnassa ilmapiiri on kireä sekä ”aika erilaisia ihmisiä ja isot ulkoiset paineet”.

Yksi asia, johon perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota, on soten rahoitus. Hallitus aikoo asettaa maakuntien sote-menojen kasvulle 0,9 prosentin vuotuisen katon. Tällä hetkellä sote-menot kasvavat 2,4 prosenttia vuodessa. Menokaton tarkoitus on varmistaa, että sote-uudistuksen kolmen miljardin euron säästötavoite toteutuu.

– Siltä osin tehtävä on haasteellinen. Meidän täytyy varmistua siitä, että rahoituspohja ei ole epäsuhdassa ihmisten oikeuksien toteutumisen kannalta. Eduskuntakäsittely eri valiokunnissa on osoittanut, että riskit ovat olemassa, Kiuru sanoo.

Hän sanoo valiokunnan puheenjohtajana edustavansa sitä linjaa, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan tärkeä tehtävä on huolehtia, että sosiaali- ja terveyshuollolla on riittävä rahoitus.

Kiurun tulkinta on, että hallitus joutuu valitsemaan nyt soten säästöjen ja valinnanvapauden väliltä. Hän tulkitsee asiantuntijoiden arvioita siten, että valinnanvapaus ei tuo säästöjä, vaan päinvastoin kasvattaa järjestelmän kustannuksia.

– Minun tulkintani on, että nämä molemmat eivät mahdu kuvaan, Kiuru toteaa HS:lle.