Krista Kiuru HS:lle: Edessä voisi olla hallitsematon epidemia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perhe- ja peruspalveluministeri vetoaa suomalaisia sitoutumaan koronatoimiin.

Hallitus on ilmoittanut Suomen pian luopuvan nykyisistä leviämis-, kiihtymis- ja perusvaiheen koronatoimista, mikäli tartuntamäärät syksyn edetessä laskevat ja rokotuskattavuus paranee. Tämä voisi tarkoittaa että valtakunnallisten rajoitusten sijaan Suomessa siirryttäisiin alueellisiin rajoituksiin. Myös muun muassa suositukset etätyöstä ja maskeista määriteltäisiin uudelleen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vetoaa suomalaisia yhä sitoutumaan koronatoimiin. Ministeri kertoo pelkäävänsä, että suomalaiset tulevat pettymään siihen, kuinka hitaasti maa lopulta kyetään avaamaan. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.

– Jos suomalaiset eivät enää laajasti sitoudu yhteisiin koronatoimiin, me ajaudumme hallitsemattomaan epidemiaan. Se johtaisi siihen, että realistisesti saavutettavissa oleva rokotuskattavuus ei tule riittämään ja epidemian hoito tulee pitkittymään, Kiuru sanoo HS:lle.

Hallitus on kertonut Suomen avautuvan lokakuussa, jos rokotuskattavuus saadan nostettua 80–90 prosentiin 12 vuotta täyttäneiden osalta. Kiuru muistuttaa kuitenkin, että siinä missä 80 prosentin rokotuskattavuus tulee suojaamaan ihmisiä tehohoidon tarpeelta, ei se kuitenkaan riitä siihen, että yhteiskunta olisi kaikin puolin auki. Mikäli tartuntaluvut Suomessa jatkavat nousuaan, voitaisiin Suomessa joutua vaatimaan jopa 90 prosentin rokotekattavuus yhteiskunnan avaamiseksi.

– Tämä on ongelmallista, sillä nyt näyttää siltä, että yli 85 prosentin rokotuskattavuus on hyvin vaikea saavuttaa. Tämä uhka on todellinen, Kiuru kertoo.

Kiuru muistuttaa, ettei korona missään tapauksessa tule vielä tulevan syksyn aikana olemaan ohi. Muun muassa pitkittyneestä covid-taudista eli siitä, kuinka myös lievästi sairastuneet saavat vakavia pysyviä oireita on Kiurun mielestä puhuttu Suomessa aivan liian vähän. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 10–20 prosentilla koronaan sairastuneista on pitkittyneitä ja mahdollisesti pysyviäkin oireita.