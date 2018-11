Krista Kiuru: Hallituksen linja on säilynyt sote-lakipaketissa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan mukaan linjaa sote- ja maakuntauudistuksesta arvioi nyt perustuslakivaliokunta.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta alkoi käsitellä tänään perjantaina sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä mietintöluonnoksia, jotka sosiaali- ja terveysvaliokunta sai valmiiksi reilut kaksi viikkoa sitten.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) ja valiokuntaneuvokset kävivät kertomassa perustuslakivaliokunnalle sote-valiokunnan lakiesityksiin tekemistä keskeisistä muutosesityksistä.

– Kysymyksessä on mittava paketti. Mietintöluonnoksissa on lähes kuusi ja puoli sataa sivua luettavaa perustuslakivaliokunnan jäsenille ja asiantuntijoille. Tästä pohjalta perustuslakivaliokunta jatkaa arviointia, Krista Kiuru sanoi Verkkouutisille.

Mietintöpakettiin sisältyy kolme lakia, jotka ovat maakuntalaki, tuottajalaki ja valinnanvapauslaki. Sote-valiokunta on tehnyt kymmeniä muutosesityksiä lakeihin hallituksen vastineiden pohjalta.

– Vaikka esitys on merkittävästi pykälämäärällisesti muuttunut, osa muutoksista on hyvin teknisiä. Osa taas on luonteeltaan muutoin tärkeitä, mutta luonteeltaan pienehköjä ja sitten on myös isoja, merkittäviä muutoksia kokonaisuuteen. Mutta on hyvä todeta, että kyllä hallituksen vastineiden päälinja on se, että tämä kokonaisuus sisällöllisesti säilyy hyvin samanlaisena, Kiuru sanoo.

Muutosesitykset suoraan hallituksen kynästä

Kiuru ei lähde arvioimaan, ovatko sosiaali- ja terveysvaliokunnassa lakiesityksiin tehnyt muutokset sellaisia, että perustuslakivaliokunta voisi lakipaketin hyväksyä.

– No, totean nyt tässä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on tehnyt oman mietintönsä ja nämä kolme mietintöä ovat siellä arvioitavana ja siltä osin sitten nähdään, miten tämä hallituksen linja siellä otetaan vastaan.

Verkkouutisten saamien tietojen mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lakeihin tekemät muutosesitykset ovat lähes täysin hallituksen kynästä.

– Eduskunnassa on hallitus ja oppositio ja tältä osin tämä sosiaali- ja terveysvaliokunnan muutosesitysten paljous tai vähäisyys on suoraan tietenkin maamme hallituksen kynästä ja siltä osin nämä muutokset on nyt tehty, kuten hallituksen lukuisat vastineet niin kesältä, elokuulta, syyskuulta kuin lisäselvitykset lokakuulta ovat vaatineet. Tältä osin tätä kokonaisuutta arvioidaan sitten seuraavaksi perustuslakivaliokunnassa, Kiuru toteaa.

Kiuru ei halua arvioida, milloin sote- ja maakuntalakipaketti voisi olla palaamassa takaisin sote-valiokuntaan.

– Arvostan ja luotan perustuslakivaliokunnan työhön. Annetaan heille nyt työrauha.

