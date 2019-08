Krista Kiuru Demokraatille: Ei tietoa, milloin hoitajamitoitus voimaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan asiaa selvittävältä työryhmältä saadaan asiasta arvio ensi kuussa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo Demokraatille, ettei 0,7:n lakiin säädetyn hoitajamitoituksen voimaantulon aikataulusta ole vielä tietoa.

Kiurun mukaan vanhuspalvelulakia uudistavalle työryhmälle ”on annettu selväsanainen tehtävä selvittää, miten vähimmäishenkilöstömitoitus nostetaan 0,7:n tasolle ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä”. Työryhmän tavoitteena on selvittää jouluun mennessä hallituksen esityksen muodossa ehdotus uudeksi vanhuspalvelulaiksi.

– Poikkeuksena siitä on 0,7:n vähimmäismitoituksen säätäminen, jota koskevat esitykset on saatava valmiiksi jo syyskuun loppuun mennessä, koska eduskunnassa on kova paine saada vähimmäismitoitus päätettyä mahdollisimman pian, Kiuru kertoo Demokraatille.

– Kun saamme työryhmän mitoitusjaoston tekemät esitykset hallituksen esityksen muodossa käyttöön, se laitetaan välittömästi lausuntokierrokselle ja sitten eduskuntaan heti lausuntokierroksen päätyttyä.

Krista Kiurun mukaan hoitajamitoituksen voimaantulon aikataulu tarkentuu asiantuntija-arvion myötä.

– Annetaan mitoitusjaoston tehdä ensin työnsä, jotta saadaan suomalaisten asiantuntijoiden arvio poliittiseen keskusteluun siitä, mikä on aikataulujen suhteen mahdollista ja mikä ei. Tältä osin en ota tässä vaiheessa kantaa millä aikataululla on mahdollista edetä. Nyt on hyvä maltilla kuulla, mitä asiantuntijat esittävät, Kiuru sanoo.