Krista Kiuru A-studiossa: Alkuun tukahdutimme jokaisen tautipesäkkeen

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) oli haastateltavana maanantai-illan Ylen A-studiossa, jossa aiheena oli ”Voiko koronan tukahduttaa?”.

Kiuru kommentoi lähetyksessä asiantuntijoiden esittämää vetoomusta koronan tukahduttamisesta. Hän kertoi lukeneensa sen ja pitävänsä näkökulmia hyvin samanlaisena kuin hallinnolla.

– Hallituksen kanta on aivan selvä. Tavoitteena on nimenomaisesti estää koronaviruksen leviämistä. Se on aivan ehdoton tavoite, joka meillä on alusta asti ollut, ministeri Krista Kiuru aloitti A-studiossa.

– Silloin kun meillä tämä tautitilanne oli paljon parempi, alkuun, niin silloin me nimenomaan tukahdutimme jokaisen tautipesäkkeen ympäri Suomea. Haimme ja niitimme ne kaikki, hän jatkoi.

– Ja silloin kun tätä tautia tuli enemmän, niin silloin tietenkin osaksi tautiketjut menivät rikki. Mutta täytyy muistaa, että meillä on paljon Suomessa alueita, joissa kaikki tartunnat on pystytty jäljittämään.

– Ja silloin täytyy myös sanoa, että se on nimenomaan pätenyt se, että jokainen haetaan, jokainen tartunta, ja sitä kautta myöskin altistuneet ja pyritään suojelemaan tätä kautta sitä että jatkotartuntoja ei tulisi.

