Krista Kiuru A-studiolle koronakatastrofista: En lähtisi enää penkomaan

Ministerin mukaan maito on jo kaatunut.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd.) haastateltiin maanantai-illan A-studiossa. Aiheena olivat jalkapallon EM-kisoista Pietarista Suomeen tuotu uusi koronaepidemia.

Juontaja kysyi, kuka on sössinyt ja kuka on vastuullinen.

– No, eikö tässä maito jo ole kaatunut. Että minä en enää hirveesti lähtisi penkomaan sitä, kenen olisi pitänyt onnistua paremmin, Krista Kiuru vastasi.

– Kyllä täältäkin olisi helppo osoittaa sormella. Mutta fakta on nyt vaan se, että tässä ei enää jälkikäteen auta sanoa, että mitä minä sanoin.

– Kyllä tässä nyt täytyy tarttua siihen että jokainen joka on ollut kisamatkalla ottaa napakasti selkärangasta sellaisen otteen, että ruoto suoraksi ja napakasti näihin toimiin, joita viranomaiset yrittävät tehdä, jotta tämä ei tästä pahenisi.

Toisaalta ministeri totesi, että he selvittävät aluehallintovirastojen tekemisiä.

– On aivan selvää, että alueellisessa päässä ei ole kaikessa onnistuttu ja sillä on hintansa.

Kiuru A-studiossa Pietarin-kävijöistä: "Meillä on vaikeuksia tavoittaa ihmisiä, asiaan suhtaudutaan vähätellen" https://t.co/1jEOEegnNn

Täähän meni hyvin. Or not. Aika näyttää mitä tästä tulee. Turhaa riskin ottoa on ollut silti: a) mennä kisoihin, b) rajan ”hoidon” surkeus. Toivotaan, että ei lähde käsistä. #COVID #koronafi @Huuhkajat pic.twitter.com/Yl4wqTKQYD

— Kari Tikkinen (@KariTikkinen) June 28, 2021