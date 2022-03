Krimin valtauksen vuosijuhlat Moskovassa: Ukrainan lippuja poljettiin maahan

Moskovassa vietettiin perjantaina Krimin valtauksen vuosipäivää.

Venäläisten medioiden mukaan Lužniki-stadionille kokoontui lähes 100 000 ihmistä juhlimaan niemimaan liittämistä Ukrainalta Venäjälle.

Sosiaalisessa mediassa on raportoitu juhlasta, jota kuvailtiin sotaisan kansallismieliseksi. Stadionilla musiikkiesitysten ja puheiden välissä näytettiin myös video, jossa poljettiin Ukrainan lippuja maahan.

Juhlassa puhunut presidentti Vladimir Putin toisti väitteitään, joiden mukaan venäläisiä sotilaita on estämässä kansanmurhaa ja taistelemassa natseja vastaan Ukrainassa. Putinin puheen erikoinen katkeaminen tv-lähetyksissä herätti somessa epätietoisuutta.

Päivityksissä väitetään, että valtion työntekijöitä olisi tuotu linja-autoilla stadionille. Osan heistä kerrotaan kuitenkin poistuneen heti paikalta pääsylipun leimauksen jälkeen.

Moscow’s Luzhniki stadium, which hosted the World Cup final in 2018, is packed out for a pro-war rally on the anniversary of Russia’s Crimea annexation.

Lots of reports of state employees being bussed in. They’re watching a video with Ukrainian flags being thrown to the ground pic.twitter.com/fIKEzD5WnV

— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022