Krimin parlamentin puhemies syyttää Ukrainaa verilöylystä koulussa

Silminnäkijät kertovat koulussa liikkuneista asemiehistä.

Venäjän miehittämän Krimin Kertshissä sijaitsevassa korkeakoulussa tapahtui keskiviikkona räjähdys, jonka kerrotaan surmanneen vähintään kymmenen ihmistä. Useiden kymmenien on sanottu lisäksi loukkaantuneen.

Tapauksesta on liikkeellä runsaasti erilaisia väitteitä. Ensin puhuttiin kaasuräjähdyksestä. Venäjän terrorismin vastainen komitea tiedotti kuitenkin pian, että kyseessä oli pommi-isku. Sittemmin silminnäkijöiksi väitetyt henkilöt ovat kertoneet muun muassa Venäjän valtion medialle, että koulussa liikkui aseistautuneita naamiomiehiä.

Koulun johtaja poistui tiettävästi rakennuksesta juuri ennen räjähdystä. Hänkin on puhunut asemiehistä ja verrannut tapausta Beslanin koulukaappaukseen.

Krimin alueen parlamentin puhemies syytti tapausta seuraavien toimittajien mukaan iskusta Ukrainaa Venäjän valtiollisen Rossija24 -kanavan livelähetyksessä (alla). Hän ei esittänyt väitteensä tueksi mitään todisteita.

The chairman of Crimea's legislature says on Russian state TV right now that he suspects Ukraine is behind the deadly terrorist attack but wouldn't quote any evidence https://t.co/25JRgvuBpk — Nataliya Vasilyeva (@NatVasilyevaAP) October 17, 2018

"There are a bunch of corpses, a bunch of children's corpses. It's a real terrorist attack. They were blown up," says the director of the Kerch college where a bomb blast killed at least 10 https://t.co/s0RtKIuYki — Alec Luhn (@ASLuhn) October 17, 2018

Director of Kerch polytechnic college says people entered with guns and explosives and killed everyone they could find. Compares it to Beslan — Ian Bateson (@ianbateson) October 17, 2018