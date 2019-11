Krimin anastusasetus huutokaupataan

Krimin laittomasti Venäjään liittänyt asiakirja huutokaupataan Yhdysvalloissa.

Marylandista käsin toimiva, historiallisiin asiakirjoihin erikoistunut amerikkalainen huutokauppakamari Alexander Historical Auctions asettaa myyntiin Venäjän presidentti Vladimir Putinin 31. maaliskuuta 2014 Moskovan Kremlissä allekirjoittaman ukaasin eli asetuksen nro 190, jolla Krim riistettiin Ukrainalta ja liitettiin elimellisesti osaksi Venäjään. Huutokauppa on käynnissä sähköisesti 19–21. marraskuuta 2019.

Putinin allekirjoittama kaksisivuinen ukaasi on hienojen viininpunaisten nahkakansien välissä. Huutokauppakohteen koko on 23 x 31 cm. Kannessa on kultainen kaksipäinen kotka eli Venäjän vaakuna. Asiakirjan toisella sivulla on siisti sinisellä musteella kirjoitettu vinoittain oikealle kohoava kyrillinen allekirjoitus, jossa lukee V. Putin. Sen vieressä on presidentinkanslian leima.

Asiakirjan minimitarjous on 4000 dollaria eli 3 630 euroa. Huutokauppakamari arvelee asiakirjan myyntihinnan sijoittuvat 8000–10 000 dollarin välille (7 260–9 075 euroa).

Johdannolla ”Krimin tasavallan ja Sevastopolin kaupungin talous, verotus-, luotto- ja oikeusjärjestelmien integroimiseksi osaksi liittotasavallan toimeenpanovaltaa määrään” alkavassa asiakirjassa luetellaan viisi numeroitua kohtaa, joissa säädetään alueen integroimisesta osaksi Venäjän federaatiota ja sen lainsäädäntöä.

Huutokauppakamarin johtaja Bill Panagopulos kuvailee poikkeuksellista myyntikappalettaan historialliseksi asiakirjaksi, jossa Krim sulautetaan osaksi Venäjää oikeudellisesti ja taloudellisesti niin täydellisesti, että sen palauttamisesta Ukrainalle on tehty lähes mahdotonta.