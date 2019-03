Venäjän Suomen-lähetystö: Krimistä tarvitaan tasapuolisuutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän Helsingin-suurlähetystö ei puhu mitään sotilasoperaatiosta.

Ukrainan Krimin niemimaan valloituksesta ja liittämisestä Venäjään tuli maanantaina kuluneeksi viisi vuotta. Venäjän Suomen-suurlähetystö kutsuu sitä ”Krimin ja Venäjän jälleenyhdistymiseksi” ja ”nykyhistoriamme merkittäväksi tapahtumaksi”. Lähetystön tästä löytyvässä tiedotteessa sanotaan Krimin itsenäistyneen ja liittyneen Venäjään demokraattisella päätöksellä. Tunnuksettomien venäläisjoukkojen suorittamasta miehitysoperaatiosta ei mainita sanallakaan.

”Vuoden 2014 16. maaliskuuta pidetyssä kansanäänestyksessä niemimaan väestön tekemä päätös oli ainoa kohtuullinen ratkaisu, kun Ukrainassa tapahtui väkivaltainen vallankaappaus. 17. maaliskuuta kansanäänestyksen tuloksen perusteella Krimin tasavallan korkein neuvosto teki päätöksen julistaa Krimin itsenäiseksi valtioksi. 18. maaliskuuta Krimin tasavalta allekirjoitti kansainvälisen sopimuksen Venäjän kanssa tämän kokoonpanoon liittymisestä. Loppujen lopuksi Venäjään syntyi kaksi uutta aluetta – Krimin tasavalta ja Sevastopolin kaupunki”, suurlähetystö kertoo tapahtumista.

Todellisuudessa Venäjän ”pieninä vihreinä miehinä” tunnetuksi tulleet tunnuksettomat erikoisjoukot iskivät Krimille ja miehittivät niemimaan helmikuun lopulla 2014. Venäläisjoukot ottivat haltuun alueen keskeiset hallintorakennukset ja piirittivät Ukrainan asevoimien tukikohdat. Sen jälkeen valtaan nostettiin Venäjälle myönteinen Sergei Aksjonovin hallinto. Krimin alueparlamentin salkoon nostettiin helmikuun 27. päivänä Venäjän lippu.

Tunnuksettomat joukot tunnistettiin melkein heti venäläisiksi. Venäjän presidentti Vladimir Putin kiisti kuitenkin virallisesti Venäjän osallisuuden tapahtumiin ja väitti, että kyse oli ”paikallisista itsepuolustusjoukoista”. Venäjä myönsi myöhemmin suorittaneensa operaation. Vuonna 2015 Vladimir Putin kertoi olleensa valmis laittamaan maan ydinaseet valmiuteen operaation vuoksi.

Miehitetyllä Krimillä järjestettiin heti maaliskuussa kansanäänestys liittymisestä Venäjän federaatioon. Sen perusteella 95 prosenttia äänestäneistä tuki liittymistä Venäjään. Sekä Ukrainan hallinto että kansainvälinen yhteisö muutamaa valtiota lukuun ottamatta ovat pitäneet äänestystä ja sitä seurannutta Krimin liittämistä Venäjään laittomana.

Krimin miehitys on tuomittu vuosipäivänä jyrkästi.

– Suomi tuomitsee Venäjän toimet kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan vastaisina. Suomi antaa vahvan tuen Ukrainan itsenäisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle, eikä tunnusta Krimiä osaksi Venäjää. Suomi toimeenpanee EU-linjan mukaista laittoman liittämisen tunnustamattomuuspolitiikkaa ja tukee tilanteen vuoksi Venäjään kohdistettuja rajoittavia toimenpiteitä, ulkoministeriö tiedotti sunnuntaina.

Kannanotossa huomautettiin lisäksi, että Venäjän Kertshinsalmen yli rakentama silta Krimille rikkoo Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja vapaata merenkulkua salmessa. Suomi ilmaisi myös huolensa Krimin huononevasta ihmisoikeustilanteesta.

Venäjän Helsingin-suurlähetystö antaa niemimaan tilanteesta erilaisen kuvan.

Lähetystön mukaan ”Krimiin kohdistuvan tasapuolisen näkökannan kysyntä on nousemassa”. Lähetystö suitsuttaa tiedotteessaan Krimin kehitystä. Niemimaalla asuvien venäläisten, ukrainalaisten ja tataarien kerrotaan rakentavan ”yhteistä tulevaisuuttaan rauhassa ja sopusoinnussa”. Krimin tasavallan todetaan ”katsovan epäröimättä tulvaisuuteen”.

– Niemimaan asukkailla on paljon halukkuutta ja valmiutta keskustella kasvokkain vieraiden kanssa näyttääkseen puolueetonta totuutta Krimin elämästä, lähetystö kertoo.

YK:n mukaan Krimin ihmisikeustilanne on heikentynyt miehityksen jälkeen. YK:n vuonna 2017 julkaiseman selvityksen perusteella Krimin venäläismiehittäjät sortavat tataareja. Raportin mukaan tataareihin on kohdistettu vakavia ihmisoikeusloukkauksia kuten perusteettomia pidätyksiä ja vangitsemisia, kidutusta ja muuta kaltoinkohtelua sekä ainakin yksi teloitus. Tataareja on myös kadonnut.

Raportissa kuvataan heikentynyttä ihmisoikeustilannetta. Julkisissa viroissa olevat menettävät sen mukaan työpaikkojaan, mikäli he eivät suostu luopumaan Ukrainan kansalaisuudestaan tai jos he kritisoivat miehitystä. Ukrainankielinen opetus kouluissa on YK:n mukaan lopetettu käytännössä kokonaan.

