Kirkko juhlistaa Moskovassa Krimin voitonpäivää

Moskovaan rakennetun sotilaskirkon on tarkoitus juhlistaa Venäjän toisen maailmansodan voiton 75-vuotisjuhlapäivää, kertoo BBC. Rakennuksen julkistus siirtynee kuitenkin koronaepidemian vuoksi toukokuun yhdeksännestä, sillä muutkin juhlallisuudet on jäädytetty.

Kirkosta löytyy myös erilaisia mosaiikkeja, joista yksi kuvaa naisia ”Krim on meidän” -kyltin edessä, viitaten Venäjän vuonna 2014 anneksoimaan Ukrainan alueeseen. Myös Neuvostoliiton diktaattori Josef Stalin esiintyy taiteessa. Presidentti Vladimir Putinia ja muuta Venäjän nykyjohtoa esittävä mosaiikki on presidentin toiveesta nyt kuitenkin poistettu.

Kirkon sisääntuloportaat on taottu sulatetusta natseilta sodan aikana haltuunotetusta materiaalista.

The mosaics in Russia's huge new Church of the Armed Forces are set to rival Cavillini or Gaudi. (Another one includes Stalin.) Via @AlexKokcharov @MBKhMedia https://t.co/1qc7vHzrDh pic.twitter.com/eAKnTi01Ej

— Alec Luhn (@ASLuhn) April 29, 2020