Kriisi Pohjois-Koreassa: talous romahtaa, kymmeniä tehtaita suljettu

Talouspakotteiden kerrotaan johtaneen vakavaan talouskriisiin sulkeutuneessa kommunistimaassa.

Pohjois-Korean taloustilanne vaikuttaa jatkaneen syöksykierrettään kuluneen kevään aikana. Maata vastaan kohdistetut YK:n talouspakotteet ovat eri laskelmien mukaan vähentäneet maan vientiä jopa 90 prosenttia.

Suurin osa pääkaupunki Pjongjangissa sijaitsevista valtio-omisteisista tehtaista on paikallislähteiden mukaan suljettu maaliskuun alun jälkeen. Monet alasajetuista laitoksista on numeroitu maan entisten diktaattorien Kim Il-sungin ja Kim Jong-ilin tekemien henkilökohtaisten vierailupäivämäärien mukaan, mikä kertoo niiden merkityksestä maan kommunistijohdolle.

DailyNK-sivuston haastattelemien lähteiden mukaan joukossa on muun muassa elektroniikka-alan, elintarviketeollisuuden ja raaka-aineteollisuuden tehtaita.

Pohjois-Korean johto vaikuttaa luottaneen siihen, että taloussaartoa löysennettäisiin Hanoissa pidetyn huippukokouksen jälkeen. Huhut diktaattori Kim Jong-unin epäonnistumisesta ovat levinneet nopeasti, vaikka tapaamisen todellisesta kulusta ei ole toistaiseksi kerrottu maan valtiollisessa mediassa.

– Tehtaat onnistuivat sinnittelemään helmikuun lopulle asti. Toiveena oli, että Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välisistä neuvotteluista olisi saatu jotain tuloksia. Nyt nämä toiveet ovat romuttuneet, paikallislähde selostaa.

Tilanne pääkaupungin ulkopuolella on todennäköisesti vieläkin vakavampi, sillä Pjongjangin teollisuuteen on perinteisesti sijoitettu suurin osa maan vähistä resursseista. Ruoka-annoksia on jouduttu leikkaamaan jopa turvallisuuspalvelulta, jonka tehtävänä on estää mahdollisten levottomuuksien leviäminen.