Kremlin Ukraina-viha yltyy – Dmitri Medvedeviltä synkkä kirjoitus

Venäjän johto ajaa tutkijan mukaan imperialistisia pyrkimyksiä kyynisen antisemitismin avulla.

Venäjän johdon Ukrainaa kohtaan kokema raivo ja turhautuminen näkyvät yhdysvaltalaistutkija Stephen Blankin mukaan yhä selvemmin. Tätä ilmentää hänen mukaansa osaltaan äskettäin julkaistu artikkeli, jossa Vladimir Putinin pitkäaikainen aisapari Dmitri Medvedev hyökkää poikkeuksellisen voimakassanaisesti presidentti Volodymyr Zelenskyiä ja koko Ukrainan valtiota vastaan.

Medvedev muun muassa syytti Ukrainan kansaa venäläisen identiteettinsä kadottamisesta ja kuvasi Zelenskyiä inhottavaksi, korruptoituneeksi ja vakaumusta vailla olevaksi mieheksi, joka on hylännyt juutalaisen taustansa palvellakseen raivohulluja nationalisteja, sanoo Yhdysvaltain ulkopolitiikan tutkimuksen instituutissa työskentelevä Blank.

Zelenskyi on Medvedevin mukaan kuin natsien kanssa keskitysleirillä yhteistyötä tekevä juutalainen, jonka kanssa on hyödytöntä edes yrittää neuvotella.

– Artikkeli vahvistaa sen, että Venäjän eliitin mielestä erillistä ukrainalaista identiteettiä ei ole olemassa ja että Ukrainan valtio on siten jonkinlainen hirviömäinen historian vääristymä, jolla ei ole oikeutta suvereeniin olemassaoloon, Blank toteaa Center for European Policy Analysis -ajatushautomon verkkosivuilla.

– Lukijan on tästä pääteltävä, että Ukrainan olemassaolo on hyökkäys nyky-Venäjän imperialistisia pyrkimyksiä ja epäsuorasti myös koko sitä narratiivia vastaan, jonka mukaan Putinin valtio on keskiaikaisen Kiovan ruhtinaskunnan todellinen perillinen.

Uskovat omaan propagandaansa

Medvedevin artikkeli on Blankin mukaan tuore esimerkki siitä, miten Vladimir Putinin hallinto pyrkii valjastamaan sekä Venäjällä että Ukrainassa esiintyvän antisemitismin omien poliittisten päämääriensä edistämiseen.

– Juutalaistaustaista henkilöä, kuten Zelenskyiä, vastaan ei todella voi hyökätä vastenmielisemmin kuin syyttämällä yhteistyöstä natsien kanssa. Se tosiasia, että Putinin sisäpiiri turvautuu muinaiseen viharetoriikan arsenaaliin ilmaistakseen Venäjän valtion tuntemuksia, on vain omiaan korostamaan maan hallinnon ytimessä liekehtivää antisemitismiä ja sen edustajien todellista luonnetta, Blank sanoo.

Kyse on hänen mukaansa myös kylmästä laskelmoinnista. Kremlissä elätellään toiveita, että juutalaisvastainen retoriikka saisi ukrainalaiset kääntymään demokraattisesti valittuja johtajiaan vastaan.

– Venäjän disinformaatio ja propaganda ovat vuonna 2014 tapahtuneesta Krimin valtauksesta lähtien jankuttaneet, että Ukraina on antisemitistinen ja että sitä hallitsee nyt fasisti- tai natsijuntta. Medvedev ja hänen kollegansa selvästi uskovat omaan propagandaansa edelleen, Blank toteaa.