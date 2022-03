Kremlin tiedottajan tytär: Pakotteet täysin epäreiluja ja kohtuuttomia

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin tytär ihmettelee häneen kohdistettuja pakotteita:

– Minusta se tuntuu täysin epäreilulta ja kohtuuttomalta. Olin hyvin yllättynyt, koska on outoa määrätä pakotteita 24-vuotiaalle henkilölle, jolla ei ole mitään tekemistä tilanteen kanssa, Itä-Euroopassa toimiva Nexta-media kertoo Lisa Peskovan todenneen.

Dmitri Peskov ja hänen perheensä on asetettu Yhdysvaltain pakotelistalle. Siten myös Lisa Peskova, 24, on listalla.

Peskova on tullut tunnetuksi sosiaalisen median vaikuttajana. Hän julkaisi Ukrainan sotaa vastustavan viestin Instagramissa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti uuden laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainassa.

Kuva poistettiin myöhemmin, mutta se on jäänyt kiertämään sosiaalisessa mediassa.

I don't think she's in a position to say she doesn't want war. At least tried: https://t.co/s1ozGSrPNH

— Oldest Juicer ☂️ (@oldestjuicer) March 20, 2022