Kremlin tiedottaja: Voimme ottaa Ukrainan suuret kaupungit hallintaan

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan maan asevoimat saattaa ottaa ”täysin hallintaansa” Ukrainan suuret kaupunkialueet, jotka ovat tällä hetkellä tavalla tai toisella piiritettyjä.

Peskovin arvellaan tarkoittavan saarrettujen kaupunkien lisäksi myös jo vallattuja ja miehitettyjä kaupunkeja.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto kertoo Peskovin todenneen, että maan asevoimat ei sulje pois mahdollisuutta asettaa Ukrainan saarretuiksi joutuneet suuret asuinalueet täysin hallintaansa lukuun ottamatta humanitaariseen evakuointiin käytettyjä vyöhykkeitä. Samalla on tarkoitus varmistaa väestön maksimaalinen turvallisuus.

Peskov ei kertonut kuitenkaan tarkemmin, miten kaupunkien ja alueiden haltuun ottaminen käytännössä tapahtuisi.

Venäjän asevoimien sanotaan piirittävän muun muassa Harkovan ja Sumyn kaupunkeja Koillis-Ukrainassa, jossa Ukrainan asevoimien ja asukkaiden vastarinta on edelleen kovaa. Vastarintaa tehdään myös saarretuissa Mariupolin ja Mykolajivin kaupungeissa maan eteläosissa. Mykolajivin kuvernöörin mukaan venäläisjoukot joutuivat vetäytymään 10–15 kilometriä kohti itää onnistuneen vastahyökkäyksen jälkeen.

Taistelut ovat jatkuneet kiivaana myös pohjoisessa Kiovan ja Tšernihivin lähialueella.

Venäjän asevoimien kerrotaan vallanneen Hersonin, Melitopolin ja Berdjanskin kaupungit Etelä-Ukrainassa. Myös täällä asukkaat ovat tehneet vastarintaa miehittäjille ja osoittaneet mieltään.

