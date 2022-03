Kremlin suuri harha – Venäjän ex-ulkoministeri kertoo kolme syytä sodalle

Entinen venäläisvaikuttaja kehottaa astumaan Vladimir Putinin saappaisiin.

Päätös hyökätä Ukrainaan, eristäytyminen ja tiedustelutiedot muuttuneesta käytöksestä ovat saaneet monet esittämään julkisuudessa kysymyksiä Venäjän presidentti Vladimir Putinin kyvystä tehdä järkeviä päätöksiä. Keskusteluun on nostettu jopa Venäjän johtajan mielenterveys.

Venäjän ulkoministerinä vuosina 1990-1996 toiminut Andrei Kozyrev ei näitä puheita niele. Venäjän politiikan tuntija arvioi pitkässä Twitter-ketjussaan Putinin olevan yhä rationaalinen toimija. Kozyrev toteaa myös, ettei hän usko Venäjän presidentin olevan valmis turvautumaan ydinaseisiin Ukrainan sodan vuoksi.

Kozyrevin mukaan Vladimir Putinia koskevat epäilykset juontavat juurensa siitä, että etenkin länsimaiset tarkkailijat pitävät hänen päätöstään määrätä hyökkäys Ukrainaan ”totaalisen järjettömänä”. Entinen ulkoministeri on eri mieltä Putinin logiikasta. Hän sanoo hyökkäyksen olevan hirvittävä. Venäjän presidentin näkökulmasta se ei Kozyrevin mukaan kuitenkaan ole järjetön.

Andrei Kozyrev kehottaa astumaan Putinin saappaisiin ja listaa kolme uskomusta, joihin sotaan johtanut laskelma perustuu.

1. Ukrainan tila

Andrei Kozyrev muistuttaa Vladimir Putinin uskoneen viimeiset kaksi vuosikymmentä, ettei Ukraina ole oikea kansakunta vaan maa, jonka tulisi parhaimmillaankin olla Venäjän satelliittivaltio.

– Maidanin kumous päätti kaiken toivon siitä, että Ukrainan voisi pitää itsenäisenä ja Kremlille myönteisenä. Hän ajatteli lännen olleen sen takana.

– Jos Ukrainan hallitusta ei voida pitää itsenäisenä ja Kremlille myönteisenä salassa – kuten hän todennäköisesti päätteli – sitten hän pakottaa sen siihen avoimesti, Kozyrev summaa Venäjän presidentin ajattelua.

Andrei Kozyrevin mukaan Vladimir Putin on myös alkanut uskoa omien propagandistiensa tarinoita siitä, miten Ukrainaa johtaa ”natsi-banderistien juntta”.

2. Venäjän asevoimat

Entinen ulkoministeri nostaa seuraavaksi esiin Venäjän asevoimien tilan.

Venäjän hyökkäys Ukrainassa on kohdannut merkittävää vastarintaa ja edennyt paljon suunniteltua hitaammin. Venäjän tappiot ovat kohonneet suuriksi ja asiantuntijat ovat ihmetelleet taktisia virheitä, paikoin huonosti toiminutta kalustoa ja sotilasjohtajien huonoja ratkaisuja.

– Kreml on käyttänyt viimeiset 20 vuotta yrittäen modernisoida asevoimiaan. Iso osa tästä budjetista on varastettu ja käytetty megajahtien hankkimiseen Kyproksella. Sotilasneuvonantaja ei voi kuitenkaan kertoa tätä presidentille. He kertoivat hänelle sen sijaan valheita, Andrei Kozyrev toteaa.

Hän jatkaa, että Putin on siksi saanut käyttöönsä ”Potemkinin armeijan”.

3. Länsi

Andrei Kozyrev maalaa viimeiseksi synkän kuvan siitä, miten Venäjän johto näkee länsimaat.

– Venäjän valtaeliitti uskoi oman propagandansa siitä, että [Yhdysvaltain presidentti Joe] Biden on henkisesti kyvytön. He myös luulivat EU:n olevan heikko, koska sen pakotteet olivat niin hampaattomia vuonna 2014. Yhdysvallat munasi lisäksi vetäytymisensä Afganistanista, vahvistaen tätä narratiivia, hän listaa.

”Väärässä ja moraaliton”

– Jos uskot kaikkien kolmen yllä mainitun seikan olevan totta ja tavoitteesi on palauttaa Venäjän imperiumi kunniaan (mitä ikinä se tarkoittaakaan), on täysin järkeenkäypää hyökätä Ukrainaan, Andrei Kozyrev sanoo.

Hän toteaa Vladimir Putinin tehneen virhearvion kaikkien kolmen kohdan osalta. Tämä ei kuitenkaan entisen ulkoministerin mukaan tee Venäjän presidentistä mielipuolta vaan henkilön, joka on ”yksinkertaisesti väärässä ja moraaliton”.

– Hän toimii siis minun mielestäni rationaalisesti. Kun hän kerran on järjissään, uskon vahvasti, ettei hän käytä tarkoituksella ydinaseita länttä vastaan. Käytän sanaa tarkoituksella, koska erottelematon tulitus ydinvoimalan lähellä voi aiheuttaa tahattoman ydinkatastrofin Ukrainassa.

Andrei Kozyrev jatkaa arviotaan ”askelen pidemmälle”.

– Ydinsodan uhka on jälleen yksi osoitus hänen rationaalisuudestaan. Kreml tietää, että se voi yrittää kiristää myönnytyksiä Ukrainalta tai länneltä kalistelemalla sapelia viimeisellä kortillaan: ydinaseilla.

– Lopullinen päätelmä tässä on, ettei lännen tulisi suostua mihinkään yksipuolisiin myönnytyksiin tai pahemmin rajoittaa tukeaan Ukrainalle ydinsodan pelossa.

First of all, I want to examine where the questioning of Putin’s rationality started. I think it began because most people, particularly in the West, view his decision to invade Ukraine as utterly irrational. I disagree. It’s horrific, but not irrational. — Andrei V Kozyrev (@andreivkozyrev) March 6, 2022

1. Ukraine’s condition. Putin spent the last 20 years believing that Ukraine is not a real nation and, at best, should be a satellite state. Maidan ended any hope of keeping Ukraine independent and pro-Kremlin. He thought the West was behind it. pic.twitter.com/Ze8YzpMCb9 — Andrei V Kozyrev (@andreivkozyrev) March 6, 2022

3. The West. The Russian ruling elite believed its own propaganda that Pres. Biden is mentally inept. They also thought the EU was weak because of how toothless their sanctions were in 2014. And then the U.S. botched its withdrawal from Afghanistan, solidifying this narrative. — Andrei V Kozyrev (@andreivkozyrev) March 6, 2022

So, in my opinion, he is rational. Given that he is rational, I strongly believe he will not intentionally use nuclear weapons against the West. I say intentionally because indiscriminate shelling near a nuclear power plant can cause an unintentional nuclear disaster in Ukraine. — Andrei V Kozyrev (@andreivkozyrev) March 6, 2022

The ultimate conclusion here is that the West should not agree to any unilateral concessions or limit its support of Ukraine too much for the fear of nuclear war. — Andrei V Kozyrev (@andreivkozyrev) March 6, 2022