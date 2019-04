Kremlin painajainen: Poliisi kieltäytyi estämästä mielenosoitusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokonainen poliisipataljoona hajotettiin Venäjällä mielenosoituksen jälkeen.

Paikallinen sisäministeri ja peräti 19 poliisia on saanut potkut ja kokonainen poliisipataljoona hajotettu poliisin kieltäydyttyä puuttumasta väkivaltaiseksi äityneeseen mielenosoitukseen Venäjän Ingushiassa. Moscow Timesin mukaan poliisien syytettiin siirtyneen mielenosoittajien puolelle.

Kaukasuksella sijaitsevan tasavallan asukkaat lähtivät viime viikolla kaduille vaatimaan Ingushian johtajan Junus-bek Jevkurovin eroa ja kansanäänestystä naapuritasavalta Tshetsenian kanssa tehdystä kiistellystä rajasopimuksesta. Kriitikoiden mukaan syksyllä suljettujen ovien takana tehty rajasopimus siirtää Ingushian aluetta Tshetsenialle. Rauhanomaisesti alkanut tuhansien ihmisten mielenosoitus kääntyi pian väkivaltaiseksi mellakoinniksi.

– Näin kävi, koska he (poliisit) eivät noudattaneet käskyä hajottaa mielenosoitukset, Ingušian kuvernöörin lakimies ja entinen tiedottaja Kaloy Ahilgov kommentoi.

Ingushian tilanne on kytenyt jo liki puolen vuoden ajan ja Kremlin kerrotaan tarkkailevan sen kehittymistä paikan päällä. Paikallismedioiden mukaan Venäjän keskushallinto on lähettänyt Ingushiaan turvallisuusjoukkoja.

Venäjän tuntija Paul Goble arvioi Ingushian tapahtumia Window on Eurasia -blogissaan tässä ja tässä. Hän luonnehtii poliisipataljoonan erikoista tapausta ”Kremlin pahimmaksi painajaiseksi”.

– Autoritaarisen hallinnon pahin pelko on se, että se antaa määräyksen mielenosoituksen hajottamisesta ja poliisi kieltäytyy toimimasta, Goble summaa.

Paul Goblen mukaan Ingushian johtaja Junus-bek Jevkurov on pyrkinyt hillitsemään oppositiota muun muassa esittämällä muutoksia tapaan jolla tasavallan alueparlamentti valitaan. Tämä on hänen mukaansa kuitenkin vain innostanut Jevkurovin ja rajasopimuksen vastustajia. Esimerkiksi potkut saaneita poliiseja on alettu pitää sankareina ja heidän nimiään jaetaan sosiaalisessa mediassa. Paul Goble toteaa Ingushian ”heiluvan jo kuilun partaalla”.