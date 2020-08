Kremlin mukaan Valko-Venäjällä ei ole Venäjän joukkoja

Venäjä kiistää avustavansa Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenkan vaikeuksissa olevaa hallintoa sotilaallisesti.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov torjui keskiviikkona mediatilaisuudessa väitteet siitä, että maahan olisi lähetetty venäläisiä joukkoja.

– Tällaiseen ei ole nyt tarvetta. Venäjän asevoimien joukot ovat Venäjän federaation alueella. Tässä ei ole mitään kommentoitavaa, Peskov vastasi kysymykseen sotilaallisesta avusta CNN:n Venäjän kirjeenvaihtaja Mary Iljushinan mukaan.

Lentotietojen perusteella turvallisuuspalvelu FSB:n johtoa tavallisesti kuljettava Venäjän valtion lentokone piipahti myöhään tiistaina Valko-Venäjän Minskissä. Lennon tarkoitusta ei tiedetä.

Saksalainen Bild väitti keskiviikkona, että Valko-Venäjälle on saapunut Venäjän kansalliskaartin joukkoja Lukašenkan hallinnon pyynnöstä. Lukašenka on taas kiistänyt väitteet ulkomaisista joukoista.

Kovien protestien ja lakkojen kohteeksi vilpillisten vaalien jälkeen joutunut Lukašenka on pyrkinyt viime päivinä ankarasti maalaamaan kuvaa siitä, että mielenosoituksia masinoidaan länsimaista.

“There is no need for that now” says Kremlin spox when asked if Russia is providing military assistance to Belarus. “Russian military equipment is located on the territory of the Russian Federation. There is nothing to comment here” 🤔

Caution in Russia's first proper comments on the Belarus crisis, even as they criticize "external meddling."

Kremlin spokesman Dmitry Peskov says there is “no need” for a Russian military intervention; foreign minister Sergei Lavrov admits the elections were "not ideal."

