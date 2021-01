Kreml vastaa rankkoihin myrkkysyytöksiin: Ajantuhlausta

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kuittaa rankat syytökset Venäjän turvallisuuspalvelun tekemistä salamurhista olankohautuksella.

– Mitä enemmän tällaisia tutkimuksia on, sitä vähemmän aikaa niihin on tutustua, Peskov sanoi Venäjän Dozhdin (TV Rain) mukaan.

– En halua tuhlata aikaani, hän jatkoi.

Itsenäisen tutkijaryhmä Bellingcatin uusi räjähtävä raportti liittää vangitun venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin myrkytysyrityksestä epäillyn FSB:n erikoisyksikön kolmeen epäilyttävään kuolemantapaukseen, jotka vaikuttavat myrkyllä tehdyiltä salamurhilta.

Verkkouutiset kertoo kahden aktivistin ja yhden toimittajan kuolemantapauksista ja Bellingcatin paljastuksista kattavasti tässä jutussa.

Peskov says he didn't read our latest investigation showing FSB poisoned and killed Russian journalists and public activists "because I didn't have time…The more such investigations, the less time to read them… I don't have time to waste"https://t.co/dRnDzrxL1C

— Christo Grozev (@christogrozev) January 28, 2021