Kreml vastaa: Kaikkien mielipidettä kunnioitetaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vladimir Putinin tiedottajan mukaan presidentin tukijoita on enemmän kuin vastustajia.

Kremlin mukaan viime viikonloppuna mieltä osoittaneet edustavat vain pientä joukkoa ihmisiä verrattuna presidentti Vladimir Putinia kannattaviin ja äänestäviin.

– On heitä, jotka suhtautuvat negatiivisesti ja sitten on heitä, jotka tukevat Putinia. Ja Putinia kannattavia on paljon enemmän kuin heitä, jotka eivät kannata häntä, presidentin tiedottaja Dmitri Peskov vastasi, kun Meduza kysyi häneltä, pitääkö Kreml yhä laajoja protesteja pienimuotoisina.

Peskov jatkoi niin presidentin kannattajien kuin vastustajienkin olevan Venäjän kansalaisia ja totesi, että ”molempien näkökulmia kunnioitetaan”.

Kreml otti myös kantaa mielenosoituksissa kuultuihin sloganeihin. Viime viikonlopun protesteissa muun muassa vaadittiin Putinin lähtöä ja vangitun oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin vapauttamista.

– Asenteet valtionpäätä kohtaan, silloin kun ne eivät liity hyökkäyksiin, ilmaistaan äänestämällä vaaleissa, Peskov sanoi.

– Mikäli mielipiteitä ilmaistaan autoja hajottamalla ja heittelemällä jotakin poliisia päin, suhtaudumme tähän äärimmäisen kielteisesti, hän jatkoi.

Venäjän viranomaiset tukahduttivat viikonlopun mielenosoitukset kovakouraisesti ja pidättivät suuret määrät mielenosoittajia.