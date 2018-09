Kreml vaatii Itä-Ukrainaan vaaleja – FSB:n agentteja Donetskissa

Venäjän johto haluaa, että Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin separatistialueilla pidetään vaalit, Kremliä lähellä oleva lähde kertoo venäläiselle RBC:lle. Tieto on vahvistettu kahdelta erilliseltä lähteeltä separatistien johdossa.

Vaaleilla valittaisiin parlamentit ja alueelliset hallinnot. Ajatus on ottanut tulta sen jälkeen, kun Donetskin separatistien johtaja Aleksander Zahartsenko surmattiin pommi-iskussa elokuun lopulla. Vaaleja on RBC:n mukaan kaavailtu jo alkuvuodesta lähtien. Niitä päätettin kuitenkin lykätä kesällä.

Kremlin kerrotaan haluavan, että vaalit pidetään samanaikaisesti molemmilla separatistialueella. Lähteen mukaan Zahartsenkon seuraajaa ei vielä ole valittu Moskovassa.

Vaaleilla pyritään mitä todennäköisimmin rauhoittamaan Moskovan ohjaamia sekasortoisia kapinallisalueita. Zahartsenkon kuolema voi aiheuttaa sekaannusta ja valtataisteluja Donetskissa. Luhanskissa nähtiin puolestaan erikoinen vallankaappaus viime vuoden marraskuussa.

Vaaliuutisten lomassa on kiinnitetty huomiota myös siihen, että Venäjän FSB on mediatietojen mukaan lähettänyt agentteja Donetskiin. Virallisesti kyse on Zahartsenkon tapauksen selvittämisestä.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskovilta kysyttiin hiljattain tiedotustilaisuudessa, millä valtuudella venäläisagentit tutkivat murhaa Itä-Ukrainan alueella.

– En kommentoi, Peskov vastasi.

One journalist asked Kremlin spokesman Peskov "on what legal grounds" FSB agents were in Donetsk. An interesting question, to which "no comment" was the only reply. https://t.co/C62Pjcv4k1

— Oliver Carroll (@olliecarroll) September 5, 2018