Kreml perui mediatilaisuudet myrkkypaljastuksen jälkeen

Kreml on perunut hieman yllättäen tiistain ja keskiviikon tavalliset päivittäiset mediatilaisuudet presidentti Vladimir Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin kanssa. Venäjää seuraavat toimittajat ovat kiinnitäneet asiaan laajasti huomiota.

Viralliseksi syyksi perumisille on kerrottu valmistautuminen Putinin torstain suureen tiedotustilaisuuteen. Moni toimittaja arvelee kuitenkin todelliseksi syyksi itsenäisen tutkijaryhmän Bellingcatin ja sen mediakumppanien kuten saksalaisen Spiegelin ja amerikkalaisen CNN:n shokkipaljastukset oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin myrkytyksestä.

Laaja selvitys paljastaa yksityiskohtaisesti Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n salaisen myrkkyjen käyttöön erikoistuneen yksikön ja esittää kattavat todisteet siitä, että yksikkö yritti surmata Navalnyin elokuussa Siperian Tomskissa. Kerätyn aineiston perusteella sama ryhmä yritti myrkyttää Navalnyin myös aiemmin Kaliningradissa. Tällä kertaa Navalnyin Julia-vaimo sai rajuja, mutta vain vajaan vuorokauden ajan kestäneitä oireita.

Amerikkalainen CNN on tehnyt tutkimuksista oman reportaasinsa. Siinä toimittajat muun muassa käyvät yhden epäillyn myrkkymiehen ovella (video alla) ja tivaavat, oliko hän mukana myrkyttämässä Aleksei Navalnyitä.

Navalnyi irvailee Kremlin perustuista lehdistötilaisuuksista Twitterissä.

– ”Emme ole vielä keksineet, mitä valehdella Navalnyin myrkytystarinasta, venäjän presidentin lehdistöavustaja sanoi”, Navalnyin veistelee.

Kremlin cancels daily press briefings today and tomorrow saying it's to prepare for the big Thursday presser. Still no official reaction from Russian authorities to CNN/Bellingcat investigation about the team that trailed Navalny.

Well blow me down with a feather. The Kremlin won’t be holding its daily press call today or tomorrow — in order to “prepare” for Putin’s big press conference on Thursday. Absolutely nothing to do with those @navalny hit squad revelations..

— Oliver Carroll (@olliecarroll) December 15, 2020