Kreml perääntyy Sergei Lavrovin EU-uhkauksesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Dmitri Peskovin mukaan riippuu EU:sta, haluaako Venäjä katkoa välinsä siihen.

Venäjä ei halua katkaista välejään EU:hun, vaan tiedotusvälineet ovat vääristelleet ulkoministeri Sergei Lavrovin lausuntoa. Näin toteaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov uutistoimisto Tassin mukaan.

– Me emme halua sitä (katkaista EU-suhteita), vaan kehitämme suhteitamme. Mutta jos EU haluaa kulkea tätä tietä (asettaa pakotteita), niin siinä tapauksessa täytyy varautua pahimpaan. Ministeri puhui tästä, Peskov sanoo.

Lavrov otti aiemmin perjantaina kantaa Venäjän EU-suhteisiin. Hänelle esitettiin live-haastattelussa kysymys, onko Venäjä valmis siihen, että välit EU:n kanssa menevät poikki.

– Olemme valmiita, mikäli pakotteita kohdistetaan sellaisille alueille, jotka luovat riskejä taloudellemme – mukaan lukien herkimmille sektoreille, Lavrov sanoi.

Peskovin mielestä tiedotusvälineet ovat laatineet lausunnon perusteella otsikoita, jotka ovat sensaatiomaisia mutta vailla sisältöä.

– Lausuntoa vääristeltiin ja sensaatiohakuisissa otsikoissa maalailtiin, että Venäjä aloittaisi välien katkomisen EU:n kanssa. Olen harmissani tästä, Peskov toteaa.

Hänen mielestään EU on nyt avainasemassa.

– Jos me kohtaamme tuhoisaa politiikkaa, joka vahingoittaa infrastruktuuriamme ja on etujemme vastaista, Venäjä on valmis ottamaan vihamielisiä askelia.