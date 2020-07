Kreml käynnisti imagohankkeen – ”kristillisen sivilisaation takaaja”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vladimir Putinin hallinto luo mielikuvaa Venäjästä viimeisenä lukkona barbarismia vastaan.

Venäjän johdon retoriikassa on viime vuosina korostunut ajatus suuntautumisesta kohti Aasiaa, ja maan media on lietsonut lännen vastaisia mielialoja. Kremlin käynnistämissä kulttuurihankkeissa Venäjä kuitenkin halutaan Uppsalan yliopiston slaavilaisten kielten apulaisprofessori Maria Engströmin mukaan kuvata eurooppalaisena kristillisenä sivilisaationa, antiikin Kreikan ja Rooman todellisena perillisenä.

– Tämän mielikuvan rakentaminen on pohjana uudelleen nousseelle kiinnostukselle niin sanottua ”neuvostoantiikkia” kohtaan ja melankoliselle idealle Neuvostoliitosta uponneena Atlantiksena, Engström kirjoittaa verkkolehti Riddlessä.

– Tällainen kansallisen imagonrakennuksen strategia pyrkii yhtäältä epäpolitisoimaan ja mytologisoimaan Neuvostoliiton perintöä. Toisaalta se kuitenkin luo kuvaa Venäjästä ei ”euraasialaisena sivilisaationa” tai sivilisaatiosta, jolla on ”erityinen polku”, vaan pikemminkin klassisen eurooppalaisen tradition vartijana, joka suojelee sitä barbaarisilta fundamentalisteilta ja eurooppalaisilta, jotka ovat menettäneet ”sivilisaatiomuistinsa”, hän toteaa.

Venäjän vuonna 2014 toteuttaman Krimin valtauksen jälkeen Kremlin kulttuuripolitiikka on hänen mukaansa muuttunut aiempaa kontrolloidummaksi, ja siinä on korostunut näkemys Venäjästä Euroopan kristillisen sivilisaation keskeisenä takaajana.

– Tässä ideologisessa rakennelmassa on eriytetty käsitteet Eurooppa ja länsi. Länsi on määritelty liberaaliksi monikulttuurisuudeksi, jossa Euroopan kristillinen perusta on tukahdutettu. Euroopasta puhutaan ilman länttä, vanha katolinen Eurooppa ja varsinkin Italia etusijalla, hän huomauttaa.

”Syyriassakin Euroopan asialla”

Kuvatun kaltaisia tulkintoja esitettiin Engströmin mukaan pitkään lähinnä Venäjän uuskonservatiivisten alakulttuurien piirissä, mutta viime vuosina ne ovat nousseet poliittiseen ja kulttuuriseen valtavirtaan.

– Tällainen malli antaa vallanpitäjille mahdollisuuden kritisoida nimellisesti ”liberaalia”, pääosin protestanttista länttä ja samaan aikaan vaatia itselleen roolia kansainvälisen yhteisön viimeisenä kilpenä, joka kykenee puolustamaan perinteisiä arvoja ja vanhaa eurooppalaista kulttuuria, hän sanoo.

Jopa Venäjän sotatoimet Syyriassa esitetään hänen mukaansa taisteluna todellisten eurooppalaisten arvojen puolesta. Esimerkiksi kapellimestari Valeri Gergijevin johtaman Mariinski-teatterin orkesterin ulkoilmakonsertti vasta ”vapautetussa” Syyrian Palmyrassa 5. toukokuuta 2016 oli symbolinen näytös, jonka tarkoituksena oli ilmentää Venäjän ”sivistävän voiman” uudesta islamilaisesta barbarismista saavuttamaa voittoa.

– Tämä ideologinen projekti on yksi monista, joita viranomaiset ”testaavat”. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tämä kansallisen identiteetin uusi versio toimii sekä kotimaassa että ulkomailla, sillä se kykenee voittamaan Venäjälle liittolaisia Euroopassa ja avaamaan EU:n sisällä uudelleen tunnustuksellisia jakolinjoja katolisen etelän, protestanttisen pohjoisen ja ortodoksisen idän välille. Ei siis ole järin yllättävää, että linjalla on tällä hetkellä takanaan valtion vahva tuki, Engström toteaa.