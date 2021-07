Kreml julisti Mihail Hodorkovskin säätiöt ei-toivotuiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhteistyö Vladimir Putinin vastustajan kanssa voi johtaa pitkään vankeustuomioon.

Venäjä on julistanut neljä yhteiskunnallista ja koulutuksellista säätiötä ei-toivotuiksi. Syynä linjaukseen on, että kaikilla säätiöillä on kytkös maanpaossa asuvaan liikemieheen Mihail Hodorkovskiin.

Säätiöt ovat Britanniaan rekisteröity Khodorkovsky Foundation ja sen tytäryhtiö Oxford Russia Fund, Future of Russia -hyväntekeväisyyssäätiö sekä Ranskassa toimiva European Choice.

Venäjän yleisen syyttäjän mukaan säätiöt uhkaavat Venäjän perustuslaillista järjestystä ja maan turvallisuutta. Venäjä on julistanut nyt yhteensä 39 järjestöä ei-toivotuksi.

Jos henkilön todetaan tekevän yhteistyötä näiden säätiöiden tai järjestöjen kanssa, hänet voidaan tuomita vankilaan. Jäsenyys ei-toivotussa järjestössä voi Venäjän lakien mukaan johtaa neljän vuoden tuomioon. Jos henkilö todetaan järjestön johtohahmoksi, maksimirangaistus nousee kuuteen vuoteen.

Hodorkovskia lähellä toimiva Avoin Venäjä -järjestö hajotettiin toukokuussa, kertoo The Moscow Times. Sen entinen johtaja Andrei Pivovarov otettiin kiinni, kun hän oli astumassa lentokoneeseen Moskovan kentällä, ja häntä uhkaa nyt kuuden vuoden tuomio.

Hodorkovsky sanoo, että säätiöiden varat siirretään muihin hankkeisiin, jotka hyödyttävät venäläisiä.

– Valitettavasti pelottelu ja poliittinen taantumus jatkuvat, eikä suunta todennäköisesti muutu duuman vaaleissa syyskuussa. Tällaisessa tilanteessa laillinen hyväntekeväisyys muuttuu mahdottomaksi, hän kirjoittaa Twitterissä.

Hodorkovski on pitkään kuulunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin vastustajiin. Hodorkovski on öljy-yhtiö Jukosin entinen pääomistaja, ja hän oli aiemmin Venäjän rikkaimpia ihmisiä. Hänet tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vankilaan vuonna 2005 veronkierrosta. Vähän ennen vapautumistaan hänelle luettiin uusia syytteitä, joista seuranneet tuomiot pidensivät tuomiota.

Kun Putin voitti presidentinvaalit vuonna 2012, istuva presidentti Dmitri Medvedev määräsi syyttäjän tutkimaan Hodorkovskin tapauksen uudelleen, jolloin tuomio lyheni. Putin armahti Hodorkovskin vuoden 2013 lopussa, jolloin tämä pakeni Saksaan.