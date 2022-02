Kreml esitti neuvotteluja Valko-Venäjällä – Ukrainalta jyrkkä vastaus

Venäjä kertoo esittävänsä Ukrainalle neuvotteluja Valko-Venäjälle. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan ”Moskova odottaa ukrainalaisia”.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vastaa Venäjän neuvottelupuheisiin toteamalla, että Ukraina haluaa rauhaa, mutta ei voi neuvotella Valko-Venäjällä, jonka aluetta Venäjä käyttää Ukrainaan hyökkäämiseen.

Zelenskyin mukaan Ukraina on ehdottanut montaa muuta vaihtoehtoista neuvottelupaikkaa.

– Varsova, Istanbul, Baku – tarjosimme Venäjälle neuvotteluja näissä kaupungeissa, tai missä tahansa muussa kaupungissa, josta ei ammuta ohjuksia Ukrainaan, presidentti totesi.

Venäjä on jatkanut hyökkäystään Ukrainaan. Kovan vastarinnan on kerrottu yllättäneen hyökkääjän ja operaatioiden on arvioitu edenneen merkittävästi Venäjän suunnitelmia hitaammin.

Venäjä väitti eilen Ukrainan kieltäytyneen neuvotteluista ja perusteli sillä kiihtyvää hyökkäystä. Ukrainalaiset ovat puolestaan jatkuvasti vahvistaneet haluavansa neuvotella.

Kremlin says that it has sent a negotiation team for talks in Homel, Belarus. Ukraine won’t agree on the location, and it certainly won’t cancel the war (Russia always likes to negotiate w gun in hand). But the offer is perhaps interesting in its own right.

Zelensky says Ukraine wants peace but can't negotiate in Belarus, which Russia is currently using to attack it.

"Warsaw, Istanbul, Baku – we offered Russia to hold talks in these cities, or any other city where missiles aren't being launched at Ukraine," he says.

