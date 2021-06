Kreml ei aio päästää Ukrainaa Natoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän mukaan sotilasliiton jäsenyys olisi ”ylittämätön linja”.

Ukrainan Nato-jäsenyys on Venäjälle ”ylittämätön linja” (red line), toteaa Kreml. Se tarkoittaa, että Venäjä ei hyväksy Ukrainan liittymistä sotilasliittoon. Kreml on Venäjän hallinnon keskus, jota johtaa presidentti Vladimir Putin. Se ilmoitti kantansa päivää sen jälkeen, kun Putin ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden olivat tavanneet Genevessä, kertoo Radio Free Europe.

Kremlin tiedotuspäällikkö Dmitri Peskov sanoo, että Venäjä on huolissaan suunnitelmista, joiden mukaan Ukrainalle tarjotaan reitti Naton jäsenyyteen.

Putin itse ilmaisi tapaamisen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa kiertoteitse kielteisen kantansa Ukrainan liittymisestä Natoon.

– En usko, että siinä on mitään keskusteltavaa, Putin sanoi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kehottanut, että Naton jäsenmaat kiirehtisivät Ukrainan Nato-jäsenyyden käsittelyä. Hänen mukaansa Ukraina on halunnut liittyä sotilasliittoon sen nälkeen, kun Venäjä on sijoittanut suuren määrän joukkojaan Ukrainan rajan tuntumaan. Zelenskyitä turhauttaa se, että jotkut Nato-maat vastustavat liittymistä.

Biden totesi maanantaina Brysselissä Nato-kokouksessa, että Ukrainan täytyy kitkeä korruptiota ja täyttää muut jäsenyyden ehdot, ennen kuin maa voi liittyä. Zelenskyi sanoo, että hän haluaa Bidenilta selkeän ”kyllä tai ei” -vastauksen.

Yhdysvallat on ohjannut Ukrainan turvallisuuden parantamiseen 2,5 miljardia dollaria sen jälkeen, kun Venäjä valloitti Krimin ja alkoi tukea Itä-Ukrainan kapinallisia.