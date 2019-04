Kreikka vaatii Saksalta jälleen sotakorvauksia

Kreikka aikoo lähettää korvauksista nootin Saksalle.

Kreikka vaatii jälleen Saksalta sotakorvauksia natsimiehityksen ajalta, kirjoittaa The Guardian. Yhteensä maa vaatii korvauksia 300 miljardin euron edestä, ja Kreikan parlamentti päätti aikaisemmin tällä viikolla nostaa asian Saksan kanssa esille niin diplomaattisin kuin juridisinkin keinoin. Kreikka aikoo lähettää korvauskysymyksestä virallisen diplomaattisen nootin.

– Tämä on avoin kysymys joka on ratkaistava, kommentoi Kreikan varaulkoministeri Markos Bolaris The Guardianille. Bolariksen mukaan asia on ratkaistava kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta kun Kreikka on nostanut korvauskysymyksen pöydälle, ja historia on jo pitkään hiertänyt maiden välejä. Kreikan pääministeri Alexis Tsipras viljeli vielä joitakin vuosia sitten saksalaisvastaista retoriikkaa, kirjoittaa The Guardian.

Natsi-Saksan miehityksen aikana 1941-1944 Kreikassa kuoli kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Kreikan tiukempi linja korvausten suhteen herättää todennäköisesti vastakaikua kreikkalaisten parissa, varsinkin kuin maassa pidetään tänä vuonna niin EU- kuin parlamenttivaalit, arvioi The Guardian.

Saksan mukaan korvausvaatimukset on selvitetty vuonna 1960, jolloin Länsi-Saksa maksoi Kreikalle korvauksia 115 miljoonan D-markan edestä.