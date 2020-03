Kreikka: Turkki vääristelee pakolaisten määrää

Kreikan ulkoministeriön mukaan Turkin viranomaiset vääristelevät maan rajalle saapuneiden pakolaisten määrää ja kyseessä on disinformaatiokampanja. Esimerkiksi Turkin sisäministeri Süleyman Soylu mainitsi sunnuntaina yhteisöpalvelu Twitterissä määrän olleen aamupäivällä jopa 76358.

– Todellisuus: 10000 ihmistä estettiin pääsemästä maahan eilisaamun ja tämän aamun välisenä aikana. 73 Idlibiin liittymätöntä henkilöä ylitti rajan laittomasti, pidätettiin ja asetettiin syytetteeseen asianmukaisesti, Kreikan ulkoministeriö kertoo Twitterissä.

Ulkoministeriön mukaan kukaan ei tule pystymään ylittämään Kreikan rajaa.

– Kaikilta jotka yrittävät laitonta ylitystä tullaan estämään maahantulo tehokkaasti. Turkin viranomaisten kertomat luvut ovat täysin vääriä ja harhaanjohtavia.

Disinformation campaign by Turkish authorities continues. The reality: 10,000 people were prevented from entering Greek territory (all along Evros) from yesterday morning to this morning. 73 -unrelated to #Idlib– persons illegally crossed, were arrested & accordingly prosecuted https://t.co/bqN2V6CLDM

