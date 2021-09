Kreikka ja Ranska puolustavat toisiaan, vaikka Nato-maa hyökkäisi niihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Välimeren kaksikko on pettynyt sotilasliiton toimintaan.

Kreikka ja Ranska ovat solmineet sotilaallisen sopimuksen, jonka mukaan maat lupaavat puolustaa toisiaan, jos kolmas osapuoli hyökkää jommankumman kimppuun. Sopimuksen allekirjoittivat tiistaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis, kertoo Euractiv.

Osapuolet kuvaavat, että sopimus on ensimmäinen askel kohti EU:n strategista autonomisuutta. Tämä byrokraattinen mutta EU-piireissä muodikkaaksi noussut termi tarkoittaa, että EU pystyy yksin tekemään tärkeitä ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksiä.

Kiintoisaksi Kreikan ja Ranskan sopimuksen tekee se, että ne lupaavat puolustaa toisiaan myös siinä tilanteessa, että jokin Nato-maa hyökkää niihin. Molemmat maat kuitenkin kuuluvat itsekin Natoon. Naton omissa säännöissä todetaan, että jos joku hyökkää yhteen Nato-maahan, se hyökkää samalla koko sotilasliiton kimppuun.

Nämä Naton turvatakuut eivät enää vakuuta Kreikkaa ja Ranskaa, jotka ovat olleet tyytymättömiä sotilasliittoon. Kreikan mielestä Nato on ottanut liian pehmeän kannan Turkkiin, joka kilpailee Kreikan kanssa Välimeren kaasu- ja öljyvaroista. Välit ovat viime vuosina kärjistyneet, ja sotilaallista yhteenottoa on pelätty. Myös Turkki kuuluu Natoon.

Ranska puolestaan katsoo, että Yhdysvallat on saanut Natossa liian vahvan aseman. Ranskan mielestä Yhdysvallat pakottaa Itä-Euroopan Nato-maita hankkimaan sotilaskalustoa Yhdysvalloista, vaikka myös Ranska tarjoaa kalustoa näille maille.

Ranska on tukenut Kreikkaa Välimerellä tämän kiistassa Turkin kanssa.

Tutkija Pierre Morcos kansainvälisestä strategian tutkimuslaitoksesta (Center for Strategic and International Studies) katsoo, että sopimus on askel kohti eurooppalaista puolustusta sekä kohti niin sanottua Naton eurooppalaista pilaria.

– Sopimus on jatkoa Ranskan monille yrityksille vahvistaa Euroopan sotilaallista uskottavuutta, Morcos sanoo.

Kaksi viikkoa sitten Ranskan sotateollisuus koki tappion, kun pitkään Australian kanssa valmisteltu sopimus sukellusveneistä kariutui. Australia vaihtoi kumppaneikseen Yhdysvallat ja Britannian.