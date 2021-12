Kreikka antaa potkut rokottamattomille hoitajille

Tuhannet terveysalan työntekijät ovat kieltäytyneet rokotteesta.

Kreikan terveysministeri Thanos Plevris sanoo, että julkisen terveydenhuollon työntekijät menettävät työnsä, jos he eivät ota koronarokotetta. Hänen mukaansa viranomaiset eivät voi enää odottaa pitempään.

– Heidän täytyy ottaa rokote, muuten he eivät enää voi toimia tehtävissään julkisessa terveydenhuollossa. On aivan selvää, että rokote tuo hyötyjä yhteiskunnalle, joten jokaisen, joka työskentelee terveydenhuollossa, täytyy ottaa rokote, hän toteaa Euractivin mukaan.

Syyskuussa Kreikka päätti, että rokottamattomat terveysalan työntekijät eivät voi saapua työpaikoilleen. Tästä seurasi, että 10000 työntekijää joutui jäämään kotiin. He ovat kuitenkin saaneet säilyttää työpaikkansa.

Päätöksestä seurasi vakava pula työntekijöistä. Plevrisin johdolla Kreikka päätti, että he voivat palata töihin, jos he ottavat yhden rokoteannoksen. Osa tekikin näin, mutta edelleen 4000 terveysalan työntekijää on täysin rokottamattomia.

Plevris sanoo, että rokottamattomilla on maaliskuun loppuun asti aikaa ottaa rokote, muuten he menettävät työnsä. Oppositio vastustaa Plevrisin linjausta ja sanoo, että Kreikan hallitus on menettänyt otteensa pandemian hallinnassa.

Kreikassa on 64,3 prosenttia väestöstä on saanut kaksi rokotetta, mikä on hieman alle EU-keskiarvon. Kreikkalaisista 26,5 prosenttia on saanut kolmannen rokotteen.

Runsaat 20000 kreikkalaista on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Päivittäin uusia tautitapauksia on keskimäärin noin 4500.