Kovat pamaukset: Näiden pommikoneiden perässä ilmavoimat oli

Maanantaina uutisoitiin Etelä-Suomessa kuulluista kovista pamauksista. Ilmavoimat tiedotti niiden syntyneen ”operatiivisesta lentotoiminnasta” Suomenlahdelle ja pohjoiselle Itämerelle. Hävittäjät olivat lentäneet ylisoonisella nopeudella.

Hieman myöhemmin ilmavoimat kertoi Hornetien käyneen tunnistamassa venäläiset Tu-160 -, A-50- ja Su-35 -koneet. Niistä julkaistiin tunnistuskuvia.

Alueloukkausta ei tapahtunut.

Myös Ruotsin ja Tanskan F-16- ja Gripen-koneet kävivät seuraamassa venäläisiä. Venäjä kertoi myöhemmin partiolennon kestäneen yli seitsemän tuntia,

Berijev A-50 Mainstay on ”Venäjän AWACS”, tutka- ja kaukotiedustelukone. Suhoi Su-35 Flankerit ovat monitoimihävittäjiä.

Ne lensivät kahden Tupolev Tu-160 Blackjack -yliäänipommikoneen kanssa, jotka ovat raskaimpia koskaan rakennettuja sotilaskoneita. Strategiset pommittajat oli aseistettu ohjuksilla.

Venäjä julkaisi lennosta oheisen videon.

Finnish Air Force F/A-18s on #QRA were scrambled on 15 July to identify Russian Tu-160, A-50 and Su-35 aircraft in international airspace above the Gulf of Finland and the northern part of the Baltic Sea. The airspace of Finland was not violated. #FINAF #readiness pic.twitter.com/uCt3GNO8YO

— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) July 15, 2019