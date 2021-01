Kovat koronakeinot käyttöön – Jyväskylä sulkeutuu maanantaina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uudet rajoitukset ovat voimassa kaksi viikkoa.

Jyväskylän kaupunki sulkeutuu tiistaina. Kiinni menevät museot ja muut kulttuurilaitokset, kaupungin urheilu- ja uimahallit, sisäliikuntapaikat ja kuntosalit. Myös perusopetuksessa yläkoulut siirtyvät etäopetukseen.

Kovien rajoitustoimien taustalla on Jyväskylän koronatartuntojen nopea kasvu. Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä päätyi ratkaisuun sunnuntai-iltana käytyään läpi kaupungin heikentynyttä koronatilannetta.

– Tauti leviää tällä hetkellä erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Karanteeneja kohdistuu yli 10 koululle ja karanteenissa on yli 400 lasta. Alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnassa uusia tartuntoja on ilmennyt kuluneella viikolla mm. jalkapallossa, koripallossa, jääkiekossa, jääpallossa, kuntosalitoiminnassa ja vesipallossa. Altistumiset ovat joukkuelajeissa olleet laajoja ja siten jäljittäminen on ollut erittäin työlästä, tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kuvaa.

Nyt tehtävillä määräaikaisilla rajoituksilla halutaan rauhoittaa tilanne ja vähentää lasten ja nuorten välisiä kontakteja. Tavoite on, ettei oppilaiden tarvitse olla etäopetuksessa viikkoa pitempään. Myös liikuntaharrastukset halutaan avata alle 18-vuotiaille jälleen kahden viikon jälkeen samoin kuin kirjastot ja museotkin.

– Keskeistä on nyt saada tilanne haltuun siten, ettei karanteenien ulkopuolelle pääse muodostumaan uusia tartuntaryppäitä ja tilanne kouluissa saadaan rauhoitettua, Käsmä sanoo.

”Jokainen voi vaikuttaa nyt tilanteeseen”

Sekä päivällä kokoontunut kaupunginhallitus että kaupungin operatiivinen johto alleviivasivat jyväskyläläisten oman käytöksen ratkaisevan tilanteen kehityksen suunnan.

– Kaupunki voi antaa laajoja suosituksia sekä sulkea omia palveluitaan. Nyt toivomme, että jokainen jyväskyläläinen arvio myös oman osansa tartuntojen saamiseksi hallintaan. Tässä pätee perussäännöt. Ei järjestetä joukkokokoontumisia, pidetään välimatkaa, käytetään maskeja, muistetaan hyvä käsihygienia ja sairastetaan kotona. Tänään tehdyt rajoitukset ovat kovia ja harmittavat varmasti monia perheitä. Toivomme kuitenkin ymmärrystä ja tukeakin kodeista, jottei esimerkiksi nuorten laajoja kokoontumisia tässä tautitilanteessa järjestetä, kaupunginjohtaja Timo Koivisto tiivistää.

Kaupunki tiedottaa vielä tämän illan aikana yläkoulujen vanhempia etäopetusjärjestelyistä. Lisäksi kaupunki tekee ensi viikon ajan aktiivista seurantaa tartuntatilanteesta ja siitä, saadaanko tartunnat pysäytettyä karanteenien sisälle.