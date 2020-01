Kova tavoite hallitukselle: Turpeen käytöstä pitäisi luopua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Etlan tutkijan mukaan liikenteen haittaverojen progressiota voisi yhä kiristää.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tänään julkaiseman päästöennusteen mukaan hallituksen hiilineutraaliustavoite ei toteudu, ellei toimia vahvisteta. Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035.

– Tavoite on kova, päästöennusteen laatinut Etlan tutkija Ville Kaitila sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kaitilan mukaan hiilineutraalisuuden kannalta haitallisia tukiaisia ovat turpeeseen liittyvät tukiaiset.

– Ilmastokehityksen kannalta pitäisi kyllä luopua turpeen käytöstä, mutta siihen on myös luonnonsuojelullisia perusteita, Katila täsmensi Verkkouutisille.

Kaitila viittaa metsän ja luonnon monimuotoisuuteen, joiden vuoksi niin ikään turpeen käytöstä pitäisi luopua.

Haittaveroista hän toteaa, että liikenteessä on jo haittaverot. Polttoaineen verotus on Kaitilan mukaan kireää ja nousee vielä lisää tänä vuonna. Lisäksi autojen hankinta ja käyttömaksu on jo co2-päästöihin perustuva.

– Toki niitä progressioita voi edelleen jyrkentää, Kaitila toteaa.

Hallituspuolueet kokoontuvat helmikuun alussa seminaariin pohtimaan ilmastopäätöksiä, joilla päästäisiin hiilineutraalisuustavoitteeseen.

Kaitilan mukaan julkinen sektori voi suunnata teknologista tutkimusrahoitusta tavoitteen saavuttamista edistäviin aiheisiin, poistaa hiilineutraalisuuden kannalta haitalliset tukiaiset ja asettaa haittaveroja, olla aktiivisesti mukana kehittämässä EU:n päästökauppajärjestelmää ja laajentaa sitä globaaliksi sekä ottaa hiilineutraalisuustavoite huomioon julkisten hankintojen kilpailutuksessa ja infrastruktuuri-investoinneissa.

