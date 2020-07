Koulutytöt rakensivat Toyota Corollasta hengityskoneen

The Times uutisoi heratilaisten teinikoulutyttöjen Afghan Dreamers -robottikerhosta.

Tytöte ovat rakentaneet vanhan Toyota Corollan osista hengityskoneen. Ketjut tulivat vanhasta Honda-moottoripyörästä.

Auton osista syntynyt hengityskone on nyt apuna maan koronaepidemiassa. Afganistanissa on kaikkiaan 200 hengityskonetta 37 miljoonan asukkaan maassa.

Hengityskoneen osien kulut olivat alle 600 euroa. Vaikeinta oli ilma-anturin saaminen.Tytöt toivovat voivansa pelastaa edes yhden ihmishengen.

Heratin alue on ollut koronaepidemian keskus Afganistanissa Iranin läheisyyden vuoksi.

– Olen ylpeä jäsenyydestä tiimissä joka yrittää tehdä jotain merkityksellistä auttaakseen lääkäreitämme ja hoitajiamme – he ovat tämän ajan sankareitamme, Afghan Dreamersin kapteeni Somaya Faruqi sanoo BBC:llä.

Hengityskone voi maksaa markkinoilla 50 000 euroa.

