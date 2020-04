Tältä näyttää normaali koulukuljetus – OAJ:ssa huolestuttiin

Opettajat kantavat huolta koulukyytien järjestämisestä.

– Tässä normaali koulukuljetus, bussin kuljettaja halusi välittää tämän paljon puhuvan kuvan, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka toteaa kuvan kanssa (alla) Twitterissä.

– Tähän nyt väljyyttä, hmmm..

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus päätti keskiviikkona koulujen porrastetusta avaamisesta 14. toukokuuta. OAJ on vastustanut avaamista, sillä sen on pelätty lisäävän koronan tartuntariskiä.

Päätös purkaa kouluja ja varhaiskasvatusta koskevat rajoitukset ovatkin herättäneet opettajissa paljon kysymyksiä. Esimerkiksi OAJ:n Facebook-sivulle kertyi keskiviikkoiltana hetkessä yli 200 kommenttia, joissa ihmeteltiin, miten lähiopetukseen palaaminen turvallisesti on ajateltu toteuttaa.

Erityistä huolta on kannettu esimerkiksi koulukyydeistä. Esimerkiksi Helsingin seudulla HSL on ilmoittanut siirtyvänsä kesäaikatauluihin 20.4. Tämän myötä linjoja on poistettu käytöstä ja aikatauluja on harvennettu. Myös koululaislinjat ovat lopettaneet liikennöinnin.

– Supistettu kesäliikenne tarkoittaa sitä, että bussiliikenteen tarjonta vähenee noin 20 prosenttia, HSL tiedotti huhtikuun alussa.

Kysymykset ovat samoja läpi Suomen. Etenkin pienemmissä kunnissa tilausliikenne on pyritty järjestämään mahdollisimman kannattavaksi ja järkeväksi siten, että niistä selviää mahdollisimman vähällä kuljetuskapasiteetilla.

Opetushallitus on luvannut ohjeistaa ensi viikolla, miten riittävän väljyyden toteutumisesta huolehditaan koulukuljetuksessa.

