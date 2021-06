”Koulutartuntadataa piilotellaan”

Englantia aikoo purkaa kaikki koronarajoitukset kesäkuun lopulla.

Englannissa koronaviruksen intialainen variantti B.1.617.2 on syrjäyttänyt brittiläisen muunnoksen B.1.1.7. Pfizerin rokotteen teho intialaista varianttia vastaan 88 prosenttia ja AstraZenecan 60 prosenttia, mutta vasta toisen annoksen jälkeen. Pfzerin rokotteen teho oireita aiheuttavaa intialaismuunnosta vastaan on vain 33 prosenttia kolme viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen, kertoo vertaisarvioitu lääketieteen julkaisu BMJ.

Silti Englanti aikoo poistaa kaikki koronarajoitukset 21. kesäkuuta, jolloin muun muassa yökerhot aukenisivat. Britannian hallitus päätti jo 17. toukokuuta maskipakon poistamisesta kouluista. Tällä hetkellä koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa toisen rokotteen on saanut noin joka kolmas ja aikuisista 43 prosenttia. Tästä syystä itsenäinen lääketieteellinen neuvonantajaryhmä Sage on kehottanut lykkäämään rajoitusten purkamista. Pääministeri Boris Johnsonin mukaan tällä hetkellä ei ole tietoa, jonka takia pitäisi ”poiketa suunnitelmasta, mutta meidän täytynee vain odottaa”.

-Tapausmäärän kasvun salliminen johtaa koronan pitkittymisen ja sen tuomaan suurempaan rasitukseen, tekee totta Sagen ennustemalleista ja lisää uusien virusmuunnosten kehittymisriskiä lisäten näin rokotepakoa [uusi virusmuunnos etenee rokotuksista huolimatta] ja/tai suurempaa levinnäisyyttä. Riski vain odottaa ja katsoa on liian suuri, kirjoitti Sage raportissaan.

Kun koulujen maskipakon lopettamiselle vaadittiin perusteita, julkaisi Englannin kansanterveyslaitos PHE raportin, jonka mukaan tartunnat kouluissa ovat laskussa. Raportista kuitenkin puuttui intialaismuunnoksen leviämistä koskevat tilastotiedot. Tämä nostatti brittimediassa syytöksiä siitä, että koulutartuntaluvut salattiin pääministerin kanslian painostuksesta. Sen jälkeen 8 ammattiliittoa on vaatinut julkaisemaan puuttuvat tilastotiedot, mutta koulutartunnoista ei ole vielä tietoa.

Suomen molekyylilääketieteen instituutin vanhempi tutkija, lääketieteen tohtori Jukka Koskela pohtii Twitterissä, miten tämä kaikki pätee Suomeen.

– Lukusuositus koronaa seuraaville. UK tiedeneuvontantaja Sage ei suosita rajoitusten poistoa sillä vasta 43% aikuisista on saanut TOISEN rokotteen, tähtäin tulisi olla 70%. Koulutartuntadataa piilotellaan. ”The risk of simply waiting and watching is too high.” Mites meillä?, kysyy Koskela

