Koulut luopuvat viisarikelloista: nuoret eivät osaa lukea

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brittiopettajien mukaan analoginen kello voi stressata.

Britanniassa koulut vaihtavat perinteiset seinäkellot digitaalisiin, sillä lapset ja nuoret eivät osaa enää lukea viisareista kellonaikaa.

– Uusi sukupolvi ei osaa lukea perinteisiä kelloja yhtä hyvin kuin vanhemmat ikäpolvet. Nuoret ovat tottuneet puhelinten ja tietokoneiden digitaalisiin kelloihin, Britannian rehtorien liiton johtaja Malcolm Trobe kertoo The Telegraphille.

Digitaalisia kelloja asennetaan koulujen koehuoneisiin. Troben mukaan opettajat haluavat, että oppilaat ovat kokeissa mahdollisimman rentoutuneita. Perinteinen kello voi aiheuttaa opettajien mukaan tarpeetonta stressiä nuorille.

– Emme halua, että he joutuvat koko ajan viittaamaan ja kysymään kellonaikaa, Trobe kertoo.

Britanniassa on herännyt huoli myös siitä, että digitaalisten vempainten myötä yhä useammalla lapsella on vaikeuksia pitää kädessään kynää.

– Kynään tarttuminen ja sen liikuttaminen edellyttää sormien hienojen lihasten voimakasta kontrollia, lasten toimintaterapeutti Sally Payne kertoo.

– On paljon helpompaa antaa lapselle iPad kuin kannustaa tätä harjaannuttamaan lihaksia rakennuspalikoilla, leikkaamalla ja liimaamalla, leikkimällä tai vetämällä köyttä. Tämän takia he eivät kehitä taitoja, jotka he tarvitsevat kynän kädessä pitämiseen.