Koulut avattiin, virus iski ensimmäisenä päivänä

Ensimmäiset korona-altistukset todettiin Yhdysvalloissa Indianan osavaltiossa vai tunteja koulujen avaamisen jälkeen, Usa Today ja New York Times kertovat.

Lehtien mukaan koronavirusta kantanut henkilö oli kerennyt osallistua muutamille oppitunneille ja kävelemään koulun käytävillä. Indianan osavaltio on yksi ensimmäisistä koulujen avaamisesta päätöksen tehneistä osavaltioista.

– Tiesimme, että kyse on siitä, milloin [tartuntoja ilmenee] eikä mitä jos [niitä ilmenee]. Olimme järkyttyneitä, että se tapahtui heti ensimmäisenä päivänä, Greenfield Central Junior High Schoolin johtaja Harold E. Olin kertoo.

Kaikki koronaa kantaneen oppilaan kanssa lähikontaktissa olleet on koulun mukaan määrätty 14 vuorokauden karanteeniin. Lähikontaktissa olleiksi lasketaan he, jotka olivat vähintään 15 minuuttia alle 1,8 metrin etäisyydellä oppilaasta.

Oppilaat, jotka eivät olleet läheisessä kontaktissa koronapositiivisen oppilaan kanssa, saavat palata normaalisti kouluun.

Jokainen henkilökuntaan kuuluva tai opiskelija, jolla on todettu positiivinen koronavirustartunta, voi palata kouluun, kun hän on ollut kotona kymmenen päivän ajan tai on kulunut vähintään 72 tuntia aikaa oireiden loppumisesta.