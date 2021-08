Koululaisille jaettiin rokotteen vastaisia esitteitä, poliisi puhutteli

Esitteitä on jaettu koulun alueen ulkopuolella.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan Turussa on jaettu tiistaina aamulla ainakin kahden koulun ulkopuolella koronarokotteen vastaisia esitteitä koululaisille.

– #lspoliisi on puhuttanut heitä, poliisi kertoo Twitterissä.

Poliisin mukaan esitteitä on jaettu rauhallisesti koulun alueen ulkopuolella jalkakäytävällä.

