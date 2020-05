Koulujen lomat alkavat poutasäässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sää on tulevana viikonloppuna laajalti poutainen.

Ilmatieteen laitoksen tekemän ennusteen mukaan koulujen päättyessä lauantaina on monin paikoin poutaa. Päivällä pilvisyys vaihtelee koko maassa, mutta lauantai-illan aikana sää jälleen selkenee.

Sunnuntai on laajalti lauantain kaltainen, tosin Pohjois-Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja ajoittain satelee vettä.

Lämpötila on ylimmillään lauantaina maan länsiosassa 16‒20 astetta, maan itäosassa 14‒17 astetta ja maan pohjoisosassa 8‒15 astetta.

Sunnuntain vastaisena yönä lämpötila laskee etelässä kymmenen asteen tienoille, maan keskiosassa viiden ja kymmenen asteen välille ja maan pohjoisosassa kahden ja kuuden asteen välille.

– Maasto on edelleen kuivaa, ja metsä- ja ruohikkopalovaroituksia on lauantaina laajalti voimassa. Pohjoisessa on lisäksi tulvavaroituksia, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen sanoo.

Lauantaina Suomessa vallitsee kohtalainen pohjoisen ja idän välinen ilmavirtaus. Sunnuntaina tuulet heikkenevät ja sää alkaa vähitellen lämmetä lännestä alkaen.