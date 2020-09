Koulujen koronatapausten määrässä nopeaa kasvua

Altistuksista kertoneita kouluja tuli syyskuun parissa päivässä kymmenen.

Suomessa on tiedotettu syyskuun ensimmäisten päivien aikana kymmenestä uudesta koulusta ja oppilaitoksesta, joissa on todettu koronavirusaltistuksia. Yhteensä kouluja, joissa altistuksista on elokuusta alkaen kerrottu, oli torstaiaamuna 43. Lisäystä parissa päivässä koulujen määriin on siten tullut lähes neljännes.

Koronavirusaltistuksista kertoneita päiväkoteja on 15. Syyskuun kahtena ensimmäisenä päivänä listaan on tullut neljä päiväkotia lisää.

Alla näkyvissä Twitter-käyttäjän jakamissa taulukoissa on lueteltu paikkakunnat, joissa altistuksista kertoneet koulut ja päiväkodit sijaitsevat. Kaikkia oppilaitoksia ja päiväkoteja ei ole yksilöity. Myöskään altistuneiden ja karanteeniin joutuneiden määriä ei ole jokaisen ilmoituksen kohdalla kerrottu.

Koulujen listasta puuttuu Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulun Microkadun kampus, jossa havaituista altistuksista uutisoitiin torstaina.

Listoissa näkyvät ne koulut ja päiväkodit, joiden altistuksista on tiedotettu julkisesti.

