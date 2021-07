Kouluhakkerit palkattiin energiayhtiön testaajiksi

Kansallisen huoltovarmuuden kannalta kriittisiin yrityksiin kohdistuu päivittäin kyberhyökkäysyrityksiä.

Kolme nuorta löysi aiemmin keväällä vakavia tietoturva-aukkoja ylioppilaskirjoituksissa käytettävästä Abitti-järjestelmästä.

Heidät on nyt palkattu energiayhtiö Helenin tietoturvatoimittaja Fraktalin palkkalistoille. Kolmikon tehtävänä on tutkia Oma Helen -sovelluksen tietoturvaa kesän aikana.

Kansallisen huoltovarmuuden kannalta kriittisiin yrityksiin kohdistuu päivittäin kyberhyökkäys- ja tietojenkalasteluyrityksiä. Niinpä valkohattuhakkereiden vinkit ovat osoittautuneet tärkeiksi eri organisaatioille.

– Isona yhteiskunnallisena toimijana haluamme Helenissä varmistaa parhaan mahdollisen tietoturvan, jotta voimme omalta osaltamme pitää yhteiskunnan rattaat pyörimässä kaikissa olosuhteissa. Panostamme vahvasti dataan ja digitaalisiin palveluihin ja tietoturva otetaan huomioon jo palveluita suunniteltaessa. Lukiolaiskolmikon palkkaaminen on osa jatkuvaa tietoturvan parantamista, kertoo Helenin digitaalisista ratkaisuista vastaava johtaja Tuomas Teuri.

Oma Helen -sovellusta käyttää jo yli 110 000 suomalaista. Oma Helen -sovellus antaa Helenin asiakkaille kokonaiskuvan heidän sähkönkäytöstään, sisältää asiakkaan lasku- ja sopimustiedot sekä toimii asioinnin kanavana.

Sovellus on otettu käyttöön viime syksynä, ja se toimii sekä mobiililaitteissa että selainversiona. Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, myös sen tietoturvaa on parannettava aktiivisesti uusien lisäominaisuuksien ja palveluiden vaatimalla tavalla.

Tavoitteena merkityksellinen kesätyö

Tietoturvatestaus on käytännössä testaamista, havaintojen kirjausta ja raportointia. Kyseessä on vaativa, ammattitaitoa edellyttävä työ.

– Tietoturvatyössä ratkaistaan konkreettisia haasteita asiakkaiden kanssa heti uran ensimetreiltä alkaen, ja se tarjoaa mielenkiintoisia urapolkuja. Alalle tarvitaan jatkuvasti lisää osaajia ja on hienoa, että pystymme tarjoamaan motivoituneille nuorille merkityksellistä työtä, kertoo tietoturvatoimittaja Fraktalin johtava tietoturvakonsultti Iiro Uusitalo.

Mikael Hannolainen Lappeenrannan lyseon lukiosta, Eemil Sinkko Oulunkylän yhteiskoulun lukiosta ja Ruben Mkrtumyan, joka aloittaa ensi syksynä Hyvinkään lukiossa, aloittavat työnsä Fraktalissa ja Oma Helen -sovelluksen parissa heinäkuun puolessa välissä.

Alun perin verkossa tavanneella kolmikolla on pitkä kokemus koodaamisesta ja tietoturvasta nuoresta iästään huolimatta.

– Olemme innoissamme, kuinka omasta harrastuksesta on mahdollisuus kehittyä oikea työ. Pienestä pitäen olemme harrastaneet koodaamista, ja tietoturva on tullut luontevaksi osaksi harrastusta. Monella nuorella on paljon osaamista ja olisi hienoa, että tätä osaamista käytettäisiin yhteiseen hyvään. Toimiva tietoturva on kuitenkin meidän kaikkien etu, sanoo Mikael Hannolainen.