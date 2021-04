Koulua ei suostuttu nimeämään Barack Obamalle – ”samanlainen sortaja”

CBS2 kertoo USA:n Illinoisin osavaltion Waukeganin koulusta, joka edistyksellisyyttään päätti poistaa nimestään orjia pitäneen maan kolmannen presidentin Thomas Jeffersonin (1743-1826).

Kouluyhteisölle oli ehdotettu uudeksi nimeksi presidentti Barack Obaman nimeä. Sitä kuitenkin vastustettiin ankarasti koulun johtokunnassa, koska Obaman ei katsottu tehneen virassaan tarpeeksi erityisesti latinovähemmistön hyväksi.

Siirtolaisaktivistit julistivat, että ”Obama on ensimmäisen tilalle vain toinen sortaja”, jonka nimeä perheet eivät halua nähdä.

Johtokunnan kokouksessa äänestykseen tulivat Barack Obaman, Michelle Obaman ja kansalaisoikeustaistelija John Lewisin nimet.

Lewis voitti. Thomas Jefferson Middle School vaihtaa siten nimensä John Lewis Middle Schooliksi.

Waukegan School Board Votes To Rename Thomas Jefferson Middle School For John Lewis, After Suggestion Of Barack Obama Draws Objections https://t.co/Ij6TvGaAcU pic.twitter.com/wGAaKpbfj9

