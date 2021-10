Koulu pantiin jatkuviin koronatesteihin: Yllätys lasten tartunnoissa

Lapsilla voi tutkimuksen mukaan olla luultua suurempi rooli koronaviruksen levittäjinä.

Tästä löytyvä JAMA Open Network -tiedelehdessä julkaistu belgialaistutkimus selvitti lasten tartuntoja ala-asteella. Tutkijat seurasivat 63 lasta ja 118 aikuista. Tutkimuksessa yhden koulun lapsia ja heidän vanhempiaan sekä koulun työntekijöitä testattiin viikoittain viime vuoden syyskuun lopusta joulukuun loppuun.

Tutkimuksen aikana todettiin yhteensä 45 koronatartuntaa. Niistä 13 oli lapsilla ja 32 aikuisilla. Tartuntaketjujen jäljitys paljasti kenties hieman yllättäen, että valtaosa tartunnoista tapahtui joko lasten tai aikuisten välillä koulussa. Tutkijat havaitsivat lasten myös tuoneen tartuntoja koulusta koteihinsa.

– Useista rajoitustoimista huolimatta koronatartuntoja ilmeni koulun lasten joukossa yhtä paljon kuin opettajien ja vanhempien parissa. Tartuntaketjujen jäljitys viittaa siihen, että valtaosa tartunnoista tapahtui koulussa, tutkimuksessa todetaan.

Tutkijat suosittelevat, että kouluissa tehtäisiin lisää toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Esimerkkinä mainitaan nykyistä tehokkaampi testaus.

A new study of weekly testing of children and staff at a Belgian primary school shows what we’ve always suspected: if mitigation measures aren’t in place, transmission is common between children and adults at school, and it spills over into households.https://t.co/OSCFiUgCQf pic.twitter.com/ZKKfmIUYOt

— Dr Zoë Hyde (@DrZoeHyde) October 14, 2021