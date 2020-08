Koulu aukesi, 116 altistui – Epidemiologi huolissaan

Yhdysvalloissa useat osavaltiot ovat tehneet päätöksen koulujen avaamisesta. Koulujen avaamiset ovat johtaneeneet reilussa kahdessa viikossa yli sadan ihmisen altistuksiin, CBS News ja Washington Post kertovat.

Georgian Atlantassa ensimmäinen oppilaan tautitapaus tuli tietoon heti ensimmäisen koulupäivän jälkeen. Tapauksen seurauksena kaikki oppilaan luokalla opettaja mukaan lukien määrättiin kahden viikon karanteeniin.

Sosiaalisessa mediassa on arvosteltu Gerogiassa useassa piirikunnissa perinteisesti ensimmäisenä koulupäivänä otettuja ryhmäkuvia. Vain päivää ennen kun ensimmäisestä osavaltion koulutartunnasta raportoitiin, sosiaalisessa mediassa levisi kuvia, joissa oppilaaat liikkuivat kampusalueella täysillä käytävillä, eikä suurin osa käyttänyt lainkaan maskeja.

Georgiassa Gwinnettin piirikunnassa yli 250 koulun henkilökuntaan kuuluvan kerrottiin jo aiemmin sairastuneen koronavirukseen.

Washington Postin mukaan Missisippin Corinthissä ensimmäinen koronatartunta todettiin oppilaalla viime viikolla perjantaina, viidentenä päivänä koulujen avaamisen jälkeen. Seuraavalla viikolla koronavirukseen sairastuneiden määrä nousi kuuteen. Myös henkilökunnan jäsen sairastui. Tapauksien johdosta yhteensä 116 oppilasta ja henkilökuntaan kuuluvaa määrättiin karanteeniin. Koulua ei kuitenkaan aiota sulkea.

– Ei ole syytä sulkea kouluja vain siksi, että positiivisia koronavirustartuntoja alkaa ilmestyä, alueen koulujen johtaja Lee Childress kommentoi tapausta.

Harvardin yliopiston epidemiologi Eric Feigl-Ding pitää kommenttia huolestuttavana. Hän ihmettelee, miksi oppilailla ei ole tarpeeksi maskeja.

– Miksi koulut haluttiin avata uudelleen? Ja tämän videon mukaan näin vähäisellä maskien käytöllä?, hän kysyy Twitterissä.

Tone deaf Superintendent said: “Just because you begin to have cases is not a reason to close school” SMH. #COVID19 https://t.co/W09XEDbIOx

A Mississippi town welcomed students to school last week. Now 116 are home in quarantine.

Welp—Georgia 2nd grader tests positive for coronavirus after first day of school, forcing his entire classroom of kids and teachers to quarantine for 2 weeks.

Oy. Why did Georgia reopen again? And with minimal mask enforcement in this video? SMH #COVID19 pic.twitter.com/oP0zrdsJyC

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) August 5, 2020